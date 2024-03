Weltrekord in Ludwigsburg: 81 Modellballone im Blühenden Barock in der Luft

Mit Weltrekordversuchen ist das so eine Sache. Da muss alles passen: Material, Mitspieler - und das Wetter. Der Versuch im Blüba war für Samstag geplant, doch dann kam es anders.

Flexibilität hat es möglich gemacht: Am Freitag sind 81 Modellballone in die Luft gestiegen und sie hielten sich dort fünf Minuten, wie eine Sprecherin bestätigte. Der Weltrekordversuch im Blühenden Barock in Ludwigsburg ist somit geglückt. Mindestens 70 Modellballone mussten dafür gleichzeitig über der 3.000 Quadratmeter großen Fläche des Blühenden Barock schweben.

Weltrekord wegen Wetterprognose vorgezogen

Ballonfahrer aus ganz Europa waren zu dem Rekordversuch am Freitagabend angereist. Eigentlich sollte der Versuch erst am Samstag stattfinden, die schlechten Wetterprognosen brachten den Plan aber durcheinander. Die Verantwortlichen hatten entschieden gleich am Freitag bei guten äußeren Bedingungen zu starten. Die Ballons waren da, die Menschen, die die schwebenden Fluggeräte steuern und das Wetter hat auch gepasst. Also ging es eben früher als geplant los.

Auch ein Landvermesser war vor Ort, um den Rekordversuch zu dokumentieren. Nun muss der Bestwert nur noch anerkannt werden. Der bisherige Weltrekord mit naturgetreuen Nachbildungen der "Großen" wurde mit 58 kleineren Ballonen in Albuquerque (USA) aufgestellt.

Modellballone sollen vor allem auffallen

Die Hülle eines sechs bis acht Meter hohen Modellballons ist mit einem Volumen von etwa 80 Kubikmetern Heißluft kleiner als bei herkömmlichen Heißluftballonen. Die Modelle sollen vor allem durch ihr Aussehen auffallen und sind nicht dazu gedacht, Menschen zu befördern. Außerdem halten sie leichtem Regen stand. Gesteuert und befeuert werden die Modelle über Fernsteuerung.

"Ballonblühen Festival" ist Auftakt der Jubiläumssaison

Nach dem Weltrekordversuch am Freitagabend sind auch am Samstag in Ludwigsburg wieder Modellballone abgehoben - wenn auch weniger als am Vortag. Wetterbedingt sei man am Samstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Hauptproblem sei der Wind, zudem regnete es am Mittag in Ludwigsburg zeitweise.

Das insgesamt dreitägige "Ballonblühen Festival" und sein Rahmenprogramm gelten als Auftakt der Jubiläumssaison "70 Jahre Blühendes Barock". Am Wochenende ist in Ludwigsburg aber noch mehr geboten. Der verkaufsoffene Sonntag soll Kauflustige locken. Zudem bietet ein Street Food Festival viele Leckereien und wer einmal seine Perspektive wechseln möchte, kann das größte mobile Riesenrad Europas besteigen.