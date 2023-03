Heiße Luft und Leidenschaft: Mini-Ballons heben in Althütte ab

Ein Schauspiel der besonderen Art gab es am Sonntag in Althütte (Rems-Murr-Kreis) zu sehen. Modellbauer ließen ihre ferngesteuerten Heißluftballons steigen.

Am Sonntagmorgen haben sich am Sportplatz in Althütte-Sechselberg zehn Teams aus ganz Deutschland, der Schweiz und Luxemburg getroffen und haben ihre Mini-Heißluftballons in den Himmel geschickt. Bereits bei Sonnenaufgang ging es los. Viele der Teams nähen ihre bunten Ballon-Hüllen selbst und basteln auch das weitere Equipment. Die Faszination dabei: die Technik, das Basteln, die Ruhe am frühen Morgen - und der Reiz, nie zu wissen, wo man rauskommt.