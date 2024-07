Sophie Rebmann berichtet häufig über Migration, Generationengerechtigkeit, die Kirche und Frauenrechte. Sie hat ein Faible für Osteuropa und lange Recherchen.

Sophie Rebmann ist Reporterin und Redakteurin in der SWR-Fachredaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Seit 2023 berichtet sie zudem regelmäßig aus dem ARD-Studio in Warschau über Polen. Sie hat die Deutsche Journalistenschule (DJS) abgeschlossen und zuvor in Paris für das mehrsprachige Onlinemagazin Cafébabel gearbeitet. In Tübingen, Krakau und Sarajevo studierte sie Politik- und Literaturwissenschaft.

Beim SWR befasst sie sich häufig mit Arbeitsmigration & Ausbeutung, Chancengleichheit & Generationengerechtigkeit, Pflege, Frauenrechten, Debatten um Abtreibung, Lebensrecht & Sterbehilfe. Ihre Recherchen wurden u.a. vom internationalen Journalistenprogramm (IJP) sowie der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) gefördert und mit dem Willy-Bleicher-Preis (2021 & 2023) und dem Alternativen Medienpreis (2010) ausgezeichnet.