Die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg feiert ihr 25. Jubiläum. Wie eine verrückte Idee zum Publikumsmagnet wurde und was sich bis heute getan hat.

Ein Meer aus hunderttausend Kürbissen in allen Farben und Formen erwartet die Besucherinnen und Besucher ab Freitag im Blühenden Barock (BlüBa). Schon zum 25. Mal soll der Kürbis im Ludwigsburger Schlosspark das Sagen übernehmen. Dann können Neugierige bis zum 3. November täglich rund eine halbe Million Kürbisse in allen Variationen erleben, so der Veranstalter. Ob als Schmankerl fürs Auge in der Kürbiskunst, als Gaumenfreude auf dem Teller und als Mitbringsel zum Kaufen.

Frauen-Power mit Frida Kahlo, Marge Simpson und Pippi Langstrumpf

Jedes Jahr steht die Kürbisausstellung unter einem neuen Motto. In diesem Jahr sollen es starke Frauen sein. Unter dem Begriff "Frauen-Power" bildet der Künstler Pit Ruge 15 berühmte Persönlichkeiten wie Malerin Frida Kahlo, Auto-Pionierin Berta Benz, Pharaonin Kleopatra und die Widerstandskämpferin Sophie Scholl als Kürbisfiguren ab. Auch fiktive Charaktere wie Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf, Zeichentrick-Ikone Marge Simpson und die Eiskönigin Elsa aus dem Disney-Film "Frozen" wurden aus Holz geschnitzt und mit Kürbissen dekoriert. In einigen Figuren sind auch Überraschungen verbaut. So beginnt die Figur von Berta Benz zu sprechen und der Auspuff ihres "Autos"qualmt, sobald man auf einen Knopf drückt.

Auch die Disney-Figur "Elsa die Eiskönigin" wurde aus Holz geschnitzt und mit Kürbissen dekoriert. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wie die Kürbisausstellung nach Ludwigsburg kam

Doch wie kamen die Kürbisse eigentlich nach Ludwigsburg und vor allem warum? Die Idee dafür entstand noch vor der Jahrtausendwende im Nachbarland. Im Jahr 1997 haben die Gebrüder Jucker die Ausstellung auf ihrer Farm in der Schweiz ins Leben gerufen. Drei Jahre später brachten sie sie nach Ludwigsburg, erzählen sie zur Eröffnung der Ausstellung. Der ehemalige Leiter des BlüBa Volker Kugel hielt die Idee eigenen Aussagen nach zunächst für verrückt. Bei einem Besuch der Jucker Farm war er jedoch so beeindruckt, dass er im Jahr 2000 trotz allgemeiner Skepsis die Premiere in Ludwigsburg wagte.

Wir hätten uns nie träumen lassen können, dass das mal so erfolgreich wird.

So sah die Kürbisausstellung noch im Jahr der Eröffnung aus. 2000 waren die Kürbisse noch ausschließlich im Südgarten vor dem Schloss zu sehen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Verrücktheit wird zum Besuchermagnet

Knapp 80.000 Besucherinnen und und Besucher lockte die Ausstellung im ersten Jahr ins BlüBa. Das waren doppelt so viele als im Vorjahr ohne Kürbisse. Heute rechnen die Veranstalter je nach Wetterlage mit etwa 300.000 Menschen. Über die Jahre haben sich nicht nur die Besuchermassen geändert, sagt der Veranstalter. Während im Jahr 2000 die Kürbisse noch ausschließlich im Südgarten vor dem Schloss drapiert gewesen seien und es auch noch keine eigene Gastronomie gegeben habe, hätte sich die Kürbisausstellung in allen Sinnen vergrößert. Heute seien die Kürbisse im Schlosspark verteilt und verschiedene gastronomische Angebote würden die Ausstellung abrunden.

Auch das gehört zur Kürbisausstellung: Eine Teilnehmerin der Kürbis-Regatta paddelt im Jahr 2016 in einem ausgehöhlten Kürbis im Teich vor dem Barockschloss in Ludwigsburg. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch das Programm sei bunter geworden. Wettrennen auf dem großen Teich im Südgarten in ausgehöhlten Riesenkürbissen, die europäische und deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen, Deutschlands größte Kürbissuppe kochen, Kürbisse schnitzen - das seien nur einige Beispiele. "Im Vergleich zum Jahr 2000 hat sich viel getan, aber die Leidenschaft und die Grundidee haben sich nicht geändert", sagt die Leiterin der Kürbisausstellung Alisa Käfer.

Mit seinem 1041,5 Kg schweren Gewinner-Kürbis hat Luca Stöckl aus Tapfheim bei Donauwörth letztes Jahr die Europameisterschaften im Kürbiswiegen gewonnen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Neuigkeiten bei der Kürbisausstellung

Seit Jahren halten die Veranstalter an der Tradition fest, die sie inzwischen lieb gewonnen haben. Anlässlich des Jubiläums geht eine Sonderausstellung auf die Herkunft und Sortenvielfalt der ausgestellten Kürbisse ein. Neu sei in diesem Jahr auch das riesige Schachbrett und ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Feld, bei dem sich Freiwillige mit Kürbisspielfiguren austoben können.

Höhere Eintrittspreise im BlüBa

Auch die Eintrittspreise für das Blühende Barock haben sich dieses Jahr verändert. Im Zeitraum der Kürbisausstellung, also der Hauptsaison, kostet ein Online-Ticket unter der Woche je 13 Euro, an Wochenenden 14 Euro. Im vergangenen Jahr waren die Preise für alle Tage gleich. Der Preisanstieg liegt laut Käfer nicht an den finanziellen Mitteln. Mit der Preisdifferenz wolle man Menschen zu einem Besuch unter der Woche animieren. Fernab der großen Massen wäre das Erleben der Ausstellung schöner.