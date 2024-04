Am Freitag wird das Wetter in Baden-Württemberg nass und kalt. Schon am Vormittag ziehen Wolken von Norden her durch das Land und bringen kräftigen Regen. Dazu weht ein kräftiger Wind aus südwestlicher Richtung, vor allem auf den Bergen kann es Sturmböen geben. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen sechs und zehn Grad Celsius.