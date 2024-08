25. Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg

Es ist das nationale Radsport-Highlight: die Deutschland Tour. Seit Mittwoch ist der Südwesten die Kulisse für das fünftägige Etappenrennen. Am Samstag stand die Königsetappe an - über 211 Kilometer ging es für die Fahrer von Schwäbisch Gmünd auf extrem welligen Terrain bis zum Zielort in Villingen Schwenningen.