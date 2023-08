Ab Freitag leuchtet im Blühenden Barock in Ludwigsburg wieder alles in kräftigen Farben – die jährliche Kürbis-Ausstellung beginnt. Zum Thema "Feuer" wurden aus 450.000 Kürbissen Skulpturen kreiert.

Die berühmte Kürbis-Ausstellung im Blühenden Barock am Schloss Ludwigsburg startet am Freitag in die diesjährige Saison. Das Thema ist in diesem Jahr "Feuer".

Rund 450.000 Kürbisse wurden in der Ausstellung verwendet. Sie bilden Figuren wie Fred Feuerstein, Feuerwehrmann Sam oder Jim Knopf mit Lukas und seiner Lokomotive. Auch Pokémon ist vertreten. Außerdem sind auf dem Gelände Skulpturen von Meeresbewohnern zu sehen - auf den ersten Blick irritierend -, aber auch sie haben mit dem Thema zu tun.

Auch ernste Themen wie der Klimawandel mit dabei

"Wir haben das diesjährige Thema gewählt, weil es unheimlich facettenreich ist und weil wir da auf verschiedene Aspekte eingehen können", erklärt Kuratorin Alisa Käfer zum diesjährigen Motto und dem Ausstellungskonzept. So könne man beispielsweise auch ernste Themen wie die Klimaerwärmung thematisieren. Für Kinder seien dann eher witzige Dinge dabei wie Feuerwehrmann Sam und ein Feuerwehrauto.

"Es wird mit verschiedenen Objekten gespielt", ergänzt Petra Herrling, Leiterin der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH. Dadurch sei es eine sehr lebendige Ausstellung mit "vielen Objekten, die einen sehr berühren".

Die Kürbisse kommen hauptsächlich aus der Region

Die Kürbisse kommen möglichst aus der Region, die meisten von einem Obsthof in Rielingshausen, einem Stadtteil von Marbach am Neckar im Kreis Ludwigsburg. "Aber da es Risiken gibt wie Hagel, haben wir tatsächlich noch ein paar Felder in Portugal", so Käfer.

Apropos Extremwetter: Kürbisse können auch Sonnenbrand bekommen bei großer Hitzeeinstrahlung. Deswegen würden die Kürbisse bei extremer Sonne mit Vlies abgedeckt.

Halbe Mitmach-Ausstellung

"Einige Kürbis-Figuren sind interaktiv gestaltet", erklärt Käfer. Man könnte beispielsweise in das Feuerwehrauto hineingehen und auch die Sirene auslösen. Genauso könnten Besucherinnen und Besucher sich zu Fred Feuerstein ins Auto setzen.

Natürlich gibt es im Verlauf der Ausstellung die gewohnten Highlights: die Kürbis-Regatta, bei der im Kürbis über den See gefahren wird, das Kürbis-Wiegen und das Kürbis-Schnitz-Festival. Am Ende der Saison werden die Kürbisse und Kürbis-Skulpturen bei den "leuchtenden Traumpfaden" abends illuminiert und noch mal ganz anders in Szene gesetzt, verspricht Käfer. Die Kürbis-Ausstellung ist bis Anfang Dezember im Blühenden Barock zu sehen.