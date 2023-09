Über eine Tonne Kürbis: Neuer deutscher Rekord im Blühenden Barock

Beim Frühwiegen wurde am Sonntag im Blühenden Barock in Ludwigsburg bei den Atlantic-Giant-Kürbissen erstmals die Marke von einer Tonne Gewicht überschritten.

Die Kürbis-Wiege-Saison im Blühenden Barock in Ludwigsburg ist am Sonntag mit dem "Early Weigh Off", dem Früh-Wiegen gestartet – und das mit einem Paukenschlag: Ein Züchter aus Bayern stellte mit 1.052 Kilogramm einen neuen deutschen Rekord in seiner Sorte auf, dem Atlantic-Giant-Kürbis. Luca Stöckl aus Bayern hat mit seinem Giga-Gemüse erstmals die Tonnen-Marke geknackt. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2018 mit immerhin noch stolzen 916,5 Kilo. Der Zweit- und Drittplatzierte kamen auf 745,0 und 519,8 Kilogramm.

Klimawandel lässt Risenkürbisse noch früher reifen

Insgesamt wurden am Sonntag 20 Kürbisse von Züchtern aus Deutschland und Österreich gewogen. Das frühe Wiegen ist für die frühreifen Sorten wichtig, da sie später drohen zu reißen oder zu verderben. Dafür ist auch der Klimawandel verantwortlich, der die Sorten früher reifen lässt. Auch anderes Riesengemüse wie Squash-Kürbisse, Tomaten und Melonen kamen auf die Waage. Gewogen wurde nach dem internationalen Regelwerk des Giant Pumpkin Commonwealth.

Große Kürbisschau rund ums Schloss Ludwigsburg

Die eigentliche große Wiegemeisterschaft findet Anfang Oktober statt. Das Blühende Barock bietet derzeit eine große Ausstellungsfläche für Kürbisse - auch arrangiert zu Skulpturen.

Das diesjährige Motto der Schau ist "Feuer". Begleitet wird die Ausstellung mit einem bunten Rahmenprogramm.