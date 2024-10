Ein Kleintransporter verursacht auf der Autobahn bei Kirchheim einen Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Als die Polizei da ist, war der Fahrer bereits zu Fuß geflohen.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Montagabend auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in ein Stauende gerast. In den Unfall waren zwei weitere Fahrzeuge verwickelt. Eine 21-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Als die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichten, war der Fahrer des Kleintransporters und mutmaßliche Verursacher des Unfalls jedoch verschwunden.

Trotz Hubschrauber: Kleintransporterfahrer gelingt die Flucht

Augenzeugen berichteten davon, dass der Mann zu Fuß von der A8 floh. Die Polizei forderte einen Hubschrauber an, um nach dem flüchtigen Kleintransporterfahrer zu suchen. Auch dieser konnte niemanden finden. Inzwischen seien sich die Ermittler nach eigene Angaben allerdings sicher, dass sie die Identität des Unfallverursachers kennen.

Auf SWR-Anfrage teilte das zuständige Polizeipräsidium Ulm mit, dass der Eintrag im Fahrzeugregister, der zu dem Kleintransporter gehört, mit der Personenbeschreibung der Augenzeugen des Unfalls auf der Autobahn übereinstimmt. Demnach handelt es sich um einen 50-jährigen Mann.

Mit diesem Sprinter soll der Mann den Unfall verursacht haben. Weshalb der Mann von der Unfallstelle geflohen ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, auch um den Fahrer dingfest zu machen. Sueddeutsche Mediengesellschaft

A8 in Fahrtrichtung Stuttgart nach Unfall gesperrt

Die Strecke musste wegen des Unfalls zunächst gesperrt werden. Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart für die Aufräumarbeiten rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 22.000 Euro.