Die Polizei hat sich in Leonberg im Landkreis Böblingen eine Verfolgungsjagd mit einem Unbekannten geliefert. Dabei überschlug sich der Streifenwagen und landete auf dem Dach.

Gegen halb eins am frühen Montagmorgen hat die Polizei einen Unbekannten in Leonberg (Kreis Böblingen) verfolgt. Zuvor war er einer Verkehrskontrolle entkommen. Wie die Polizei berichtet, kam der Streifenwagen bei der Verfolgungsjagd von der Straße ab und landete auf dem Dach.

Die Polizei hatte in der Nacht eine Kontrollstelle an einer Bushaltestelle in Leonberg eingerichtet. Ein bisher unbekannter Mann hatte die Polizeikontrolle wohl entdeckt und war laut Polizei plötzlich abgebogen. Dabei sei er fast mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Daraufhin nahm ein Streifenwagen die Verfolgung auf.

Flüchtender Autofahrer entkommt der Polizei

Bei der Verfolgungsjagd kam das Polizeiauto aus bisher unbekanntem Grund von der Straße ab. Das Auto prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Der 22-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Das Polizeiauto sei jedoch kaputt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt. Der flüchtende Fahrer konnte entkommen und wurde bisher nicht gefunden.