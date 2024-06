per Mail teilen

Julia Georgii SWR

Julia Georgii arbeitet im Studio Stuttgart als multimediale Redakteurin und Reporterin. Am liebsten ist sie draußen unterwegs und nah an den Menschen und ihren Geschichten dran. Ihre Beiträge gehen von bunten Themen bis zu gesellschaftlichen Fragen - eben alles, was die Region bewegt.

Vor dem SWR

Seit 2021 studiert Julia Georgii Crossmedia-Redaktion und Public Relations an der Hochschule der Medien in Stuttgart. In den letzten Jahren hat sie Erfahrung als Werkstudentin bei einem Online-Sender gesammelt sowie bei einigen Praktika unter anderem beim ZDF. Ein Praxissemester im Studio Mannheim hat sie schließlich zum SWR gebracht.