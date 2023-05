Am Montagabend sind ein Streifenwagen im Einsatz und ein weiteres Auto beim Überholen zusammengestoßen. Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden.

Ein Streifenwagen der Polizei und ein weiteres Auto, das dieser gerade überholte, sind auf der Bundesstraße zwischen Pforzheim und Bretten zusammengestoßen. Der Streifenwagen war am Montagabend mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Ein Polizist im Streifenwagen wurde schwer, der andere leicht verletzt. Fahrer und Beifahrer des Pkw kamen mit einem Schock davon. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch geklärt werden.

Ein Streifenwagen der Polizei und ein weiteres Auto, das dieser gerade überholte, sind auf der Bundesstraße zwischen Pforzheim und Bretten zusammengestoßen. Waldemar Gress / EinsatzReport24

Zweiter Unfall mit Polizeiauto innerhalb kurzer Zeit

Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 40.000 Euro. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden, so die Polizei. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße etwa drei Stunden lang gesperrt. Erst in der vergangenen Woche hatte es in Pforzheim einen Unfall mit einem Streifenwagen und einem Kleinbus gegeben. Ein Polizist wurde dabei verletzt. Auch hier ist die Unfallursache noch unklar.