Mehrere Fahrer haben in der Nacht auf Dienstag das Wasser auf der Fahrbahn der A8 im Kreis Esslingen unterschätzt. Ein Auto wurde über alle Fahrspuren geschleudert.

Die A8 in Richtung Stuttgart ist in der Nacht auf Dienstag bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einseitig gesperrt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer wegen der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Später fuhr ein Auto beim Spurwechsel in einen Sattelzug.

Kirchheim unter Teck: Autobahn muss zwischenzeitlich gesperrt werden

Der erste Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr. Ein Fahrer verlor auf der A8 bei Kirchheim unter Teck die Kontrolle über sein Auto. Laut Polizei krachte das Fahrzeug mehrmals in die Leitplanken und wurde anschließend über alle drei Fahrspuren geschleudert. Das Auto blieb schließlich auf der linken Spur liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei verlor der Fahrer durch die nasse Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Dieser ist nach dem Unfall schwer beschädigt. Wegen der geplatzten Reifen musste der Wagen von der Fahrbahn gezogen werden. 7aktuell/Alexander Hald

Nach dem Unfall mussten alle drei Spuren der A8 bei Kirchheim unter Teck in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Der Fahrer verlor mutmaßlich wegen des Wassers auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Weshalb das Auto anschließend über alle drei Fahrstreifen geschleudert wurde, ist noch unklar.

Wie entsteht Aquaplaning? Aquaplaning bezeichnet das Aufschwimmen des Reifens auf dem Wasser einer nassen Fahrbahn. Wassermassen schieben sich dann wie ein Keil zwischen Straßenbelag und Autoreifen. Bei schwierigen Witterungs- und Straßenverhältnissen empfiehlt der ADAC ein Tempo deutlich unter 80 Stundenkilometern. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf Spurrillen achten und versetzt dazu fahren. Der ADAC rät zudem, regelmäßig den Reifendruck zu prüfen und korrekt einzustellen. Sowohl zu viel als auch zu wenig Luft begünstigen Aquaplaning.

Denkendorf: Auto prallt gegen Sattelzug

Gut eine Stunde später prallte ein Fahrzeug in der entgegengesetzten Fahrtrichtung gegen einen Sattelzug. Auch bei diesem Unfall geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.

Auch der Fahrer dieses Autos geriet durch die nasse Fahrbahn auf der A8 in Not. Auf der Höhe von Denkendorf im Kreis Esslingen krachte er in einen Lkw. 7aktuell/Alexander Hald

Der Fahrer habe die Spur gewechselt, als er gegen den Lkw fuhr. Der Fahrer wurde nach dem Unfall vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.