Unfall und Brand eines Lkw auf der A8 - Zeuge rettet Fahrer vor dem Feuer

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A8 am Samstagmorgen wohl schwere gesundheitliche Probleme. Nach seinem Unfall entstand ein Feuer, er wurde eingeschlossen - doch ein Mann kam zu Hilfe.

Auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ist es am Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung München erlitt ein 48-Jähriger gegen 5:30 Uhr vermutlich einen medizinischen Notfall. Das führte zu einem Unfall und einem Brand im vorderen Teil des Lkw, doch ein 32-Jähriger konnte den Fahrer retten. Beide wurden leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Lkw prallte nach Angaben der Polizei zunächst gegen die rechte Betonschutzwand, dann sei das Fahrzeug auf die Aufpralldämpfer aufgeschoben worden. "Das Führerhaus riss vom Fahrgestell ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite", so die Polizei. Der 48-Jährige wurde darin eingeschlossen. Durch die Kollision geriet die Sattelzugmaschine in Brand.

Zeuge verletzt sich bei Rettungsaktion auf der A8

Ein 32-jähriger Zeuge eilte laut Polizei zum Führerhaus, schlug die Scheiben mit einem Feuerlöscher ein und rettete den Fahrer. "Hierbei verletzte sich der 32-Jährige an beiden Händen", so die Polizei weiter. Außer den Verletzungen entstand außerdem ein Sachschaden - nicht nur am Lkw. Denn umherfliegende Trümmerteile beschädigten zwei Autos. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten wurden Fachleute des Umweltamtes hinzugezogen.

Stau auf der A8 durch Unfall eines Lkw

Gegen 7:00 Uhr war der Löscheinsatz der Feuerwehr beendet. Die Polizei teilte dem SWR am Mittag mit, der Lkw stehe auf der mittleren und rechten Spur, sodass der Verkehr nicht daran vorbei geleitet werden könne. "Die Richtungsfahrbahn München ist seit 05:48 Uhr voll gesperrt, der Richtungsverkehr wird über die Anschlussstelle Esslingen weitergeführt", hieß es noch am Samstagnachmittag.

Kurze Zeit später war die Bergung des 40-Tonners beendet. Doch die Sperrung dauerte nach Angaben der Polizei noch an, da die Fahrbahn ausgebessert werden müsse. Daher bestand noch immer ein kilometerlanger Stau.