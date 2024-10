Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Freitag in einem Kreisverkehr in Beuren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt.

Bei einem Autounfall in Beuren (Kreis Esslingen) sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, sei ein 21-jähriger Fahrer in der Nähe des örtlichen Thermalbads mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Dies hätten erste Ermittlungen ergeben. Das Auto des 21-Jährigen prallte mit einem geparkten Fahrzeug zusammen und kam fast senkrecht auf diesem zum Stehen. Sueddeutschen Mediengesellschaft Zwei Mitfahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden In einem Kreisverkehr habe der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und unter anderem ein Verkehrsschild überrollt. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug laut Polizei mit einem geparkten Geländewagen. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Geländewagen auf die Seite gekippt und mehrere Meter verschoben worden. Das Auto des 21-Jährigen kam nahezu senkrecht auf dem Geländewagen zum Stehen. Die 21 und 23 Jahre alten Mitfahrer des Autos wurden leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro.