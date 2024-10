Auf Autobahnen in Baden-Württemberg ist am Wochenende viel Geduld nötig. Gesperrt werden die A7 an zwei Stellen und die A8 am Albaufstieg.

Derzeit ist die A8 in Fahrtrichtung München am Albaufstieg zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) voll gesperrt. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes dauert die Sperrung wegen Straßen- und Baumarbeiten bis Montag, 14. Oktober, um 5 Uhr. An der A7 gibt es zwei Sperrungen.

Sperrung nur in Richtung München

Bis Montag sollen auf dem betroffenen Streckenabschnitt der A8 Arbeiten in einem Tunnel und eine Erneuerung der Fahrbahndecke durchgeführt werden sowie Hanggehölz entfernt werden. Die Maßnahmen zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Merklingen seien vor dem Winter notwendig, hieß es weiter. Betroffen ist nur die Fahrtrichtung München.

Autobahn GmbH: Autofahrer sollten ihr Navi besser ausschalten

Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Navigationssysteme auszuschalten und der offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecke U29 zu folgen. Der Fernverkehr werde bereits am Kreuz Weinsberg und am Kreuz Walldorf über die Sperrung informiert. Eine Umfahrung der gesperrten Strecke ist über die A6 und die A7 (Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim) möglich.

A7 nur abends und nachts gesperrt

Der Tipp, über die A7 auszuweichen, ist allerdings in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht so passend. Denn auch die A7 wird am Wochenende gesperrt. Der Virngrundtunnel bei Ellwangen (Ostalbkreis) ist am Samstagabend für drei Stunden dicht. Im Tunnel findet eine Großübung statt, an der sich mehrere Rettungsorganisationen beteiligen. Sie beginnt um 20 Uhr. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr ab Dinkelsbühl/Fichtenau ausgeleitet. In Fahrtrichtung Norden ist die A7 ab der Anschlussstelle Ellwangen zu.

Brückenarbeiten an der A7 bei Nersingen

Weiter südlich wird die A7 bei Nersingen (Kreis Neu-Ulm) am Samstagabend ebenfalls gesperrt. Ab 21 Uhr wird dort eine Brücke, die über die Autobahn führt, abgerissen. Die Sperrung dauert bis Sonntag, 13. Oktober um 5 Uhr. Auch für diese Autobahnsperrung sind Umleitungsstrecken ausgeschildert.

