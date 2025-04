Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Neu-Ulm sind am Freitag Taucher in der Donau im Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers suchen sie nach einer möglichen Tatwaffe.

Am späten Mittwochabend ist in der Neu-Ulmer Innenstadt ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung getötet worden. Der 24-Jährige wies nach Angaben der Polizei schwere Stichverletzungen auf. Taucher suchen am Freitag nahe des Tatorts in der Donau nach einer möglichen Tatwaffe. Bei der Auseinandersetzung in der Nähe des Neu-Ulmer Donauufers war außerdem ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Ein dritter Beteiligter wird noch gesucht. Er war vor dem Eintreffen der Polizei geflohen. Großeinsatz der Polizei auf der Donau-Insel Schwal in Neu-Ulm: Taucher suchen nach einer möglichen Tatwaffe, nachdem am späten Mittwochabend ein 24-Jähriger in der Nähe bei einer Auseinandersetzung gewaltsam ums Leben gekommen ist. SWR Jannik Volz 24-Jähriger starb später im Krankenhaus Der schwer verletzte 19-Jährige wählte laut Polizei selbst den Notruf. Polizeibeamte fanden den ebenfalls schwer verletzten 24-Jährigen mehrere hundert Meter entfernt auf dem Boden liegend. Rettungskräfte brachten die beiden Männer ins Krankenhaus. Der 24-Jährige erlag dort seinen schweren Verletzungen. Die Todesursache soll durch eine Obduktion geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die beiden gekannt. Die genauen Hintergründe des Streits sind laut Polizei unklar und Gegenstand der Ermittlungen.