Bei einem Unfall bei Giengen an der Brenz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Landstraße zwischen Giengen und Heidenheim musste gesperrt werden.

Auf einer Landstraße in der Nähe von Heidenheim ist am Freitagnachmittag ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Ein 18- und ein 17-Jähriger sind bei dem Unfall laut Polizei ums Leben gekommen. Eine 22-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zwei Jugendliche bei Unfall bei Giengen gestorben - Auto von Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach hat der 18-jährige Fahrer in einer Kurve in der Nähe von Gingen an der Brenz (Kreis Heidenheim) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch ausweichen.

Doch das Auto des 18-Jährigen prallte den Angaben nach mit der Beifahrerseite auf die Front eines dritten Wagens, in dem die 22-Jährige fuhr. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs sowie sein 17 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei tödliche Verletzungen. Nach dem Unfall war die Landtraße bis in den späten Freitagnachmittag zeitweise voll gesperrt.