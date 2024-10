per Mail teilen

Drei Teenager sind bei einem Unfall in Villingen-Schwenningen schwer verletzt worden. Eine 13-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, Fahrer und Beifahrerin wurden eingeklemmt.

Drei junge Menschen haben bei einem Unfall in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein 19-jähriger war mit seinem Auto auf der Schwenninger Steige in Richtung Schwenningen unterwegs, als er laut Polizei aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der vom Regen nassen Straße abkam. Das Auto kippte auf den Grünstreifen, prallte mit dem Dach gegen den Pfosten eines großen Verkehrsschildes und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

13-Jährige wird aus Fahrzeug geschleudert

Eine 13-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie angeschnallt war, konnte eine Sprecherin der Polizei noch nicht sagen. Dies sei Teil der Ermittlungen.

Auch der 19-jährige Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Zudem wurden sie im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, ehe sie von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden konnten.