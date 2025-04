Der Tod von Papst Franziskus hat auch Menschen in Freiburg bewegt. Die Nachricht erreichte die Besucherinnen und Besucher des Ostermontagsgottesdienstes mitten in der Messe.

Papst Franziskus ist tot. Der 88-jährige starb am Montagmorgen an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Die Nachricht erreichte die Besucherinnen und Besucher des Ostermontagsgottesdienstes im Freiburger Münster noch während der Messe: Auf einem Zettel wurde die Nachricht von seinem Ableben durch den Altarraum gereicht, wie Gottesdienstbesucher berichten. Daraufhin betete die Gemeinde unter dem Motto "Wer am Ostermontag stirbt, dem kommt Jesus entgegen" für Franziskus. Viele Christinnen und Christen im Freiburg Münster zeigten sich nach dem Gottesdienst betroffen: Ein "Schock" sei das, er sei ein "Friedenspapst" gewesen, ein "andersdenkender Mensch". Franziskus habe sich immer für die Armen eingesetzt. Andere richteten den Blick bereits in die Zukunft. Es sei wichtig, dass jetzt ein Papst an die Macht komme, der reformwillig und weniger konservativ sei.

Freiburgerinnen und Freiburger reagieren auf den Tod des Papstes:

In der Kirchengemeinde Weil am Rhein wurde zu Beginn der Gottesdienste an Ostermontag fünf Minuten lang die Totenglocke geläutet. In den drei Kirchen der Gemeinde werde von Mittwoch bis Freitag zum öffentlichen Gedenken eingeladen.

Erzbischof Burger: "Wächter der universalen Menschenrechte"

Auch einflussreiche Geistliche aus Freiburg äußerten sich am Montag zum Tod des Papstes. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger ließ sich auf der Homepage der Erzdiözese zitieren, Franziskus habe sich stets "für die Würde aller Menschen und für den Frieden" eingesetzt. Er sei ein "Wächter der universalen Menschenrechte" gewesen. Generalvikar Christoph Neubrand fand tröstende Worte: "Eigentlich kann es für den gläubigen Christen nichts Schöneres geben, wie an Ostern zu sterben".

Der als reformorientiert geltende Theologe Magnus Striet, Professor an der Universität Freiburg, würdigte insbesondere Franziskus´ Engagement für den Umweltschutz. Der Papst habe stets versucht, die Politik zum Handeln zu bewegen. Er habe aber nur "begrenzt" die Zukunft der Kirche prägen können. Er habe sich etwa nicht an Reformen im Umgang mit Frauen getraut. Die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart, würdigte Franziskus´ Nähe zu den Menschen und seine Bescheidenheit. Er habe "die Benachteiligten der Gesellschaft" stets im Blick gehabt.