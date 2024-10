A8: Engelbergtunnel bei Leonberg drei Mal in Folge gesperrt wegen Fehlalarm

Blaulicht, Sperrung und Stau: Gleich drei Mal gingt auf der A81 im Engelbergtunnel bei Leonberg nichts mehr. Ein Baufahrzeug hatte wiederholt für einen Fehlalarm im Tunnel gesorgt.

Der Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) war am Montag und in der Nacht auf Dienstag gleich dreimal gesperrt, weil Brandmelder ausgelöst hatten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den benachbarten Orten Ditzingen, Gerlingen und Leonberg rückten in allen Fällen unnötiger Weise aus: Jedes Mal handelte es sich um Fehlalarme – verursacht durch eine Baustelle.

Staus auf A81 als Folge von wiederholtem Fehlalarm

Auf SWR-Anfrage teilte die Polizei mit, dass sich bei einem Baufahrzeug immer wieder Hitze entwickelt hatte. Dadurch seien die Brandmelder im Engelbergtunnel angesprungen. Jedes Mal, wenn der Alarm anging, dauerte es bis zu knapp einer Stunde, bis der Tunnel wieder freigegeben werden konnte. Die Folge: bis zu sieben Kilometer Stau vor den Portalen, ein Mal davon am Montag kurz vor 17 Uhr im Berufsverkehr.

Drei Mal staute sich am Montag und in der Nacht auf Dienstag der Verkehr vor dem Engelbergtunnel. Grund war ein Baufahrzeug, das Fehlalarme der Brandmeldeanlage provozierte. KS-Images.de/Andreas Rometsch

Engelbergtunnel: Baufahrzeug zunächst nicht mehr im Einsatz

Mittlerweile wurde deshalb entschieden, dass das Baufahrzeug im Tunnel nicht mehr eingesetzt wird. Was das für Auswirkungen auf die Baustelle hat, ist aber noch unklar. Die Autobahn GmbH des Bundes will zeitnah dazu eine Antwort liefern. Ein Ende der Bauarbeiten ist in jedem Fall noch nicht in Sicht. Schon seit 2019 wird der Engelbergtunnel saniert. Fünf Jahre später, im vergangenen Juni, waren die Arbeiten in der Weströhre abgeschlossen. Die Arbeiten in der Oströhre, in Fahrtrichtung Heilbronn, sind seither am laufen.