Seit mehr als 60 Jahren bringt er ein Stück kanadische Kultur nach Söllingen und Baden-Baden - der Tanzverein Söllingen Swingers. Getanzt wird dabei im Square - also im Quadrat.

Die Söllingen Swingers wurden nach Angaben des Vereins vor 63 Jahren von den in der Region stationierten Kanadiern gegründet. Die zogen später ab - die Tanzform blieb. Wegen Corona konnte der Verein sein 60-Jubiläum erst jetzt feiern.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig ein- bis zweimal wöchentlich zum Square Dance - entweder in der Rheingoldhalle in Söllingen bei Rheinmünster oder im DRK-Zentrum Baden-Baden. Seit 1990 wird der Club als deutscher Verein geführt.

Square Dance - der Tanz im Quadrat

Bei Jubiläum ist auch Gerry Kuhn dabei: Er ist beim Square Dance seit vier Jahrzehnten am Start. Er ist ein sogenannter Caller und steht damit auf der Bühne. Kuhns Aufgabe ist es, die Ansagen zu machen, sodass alle wissen, wie und was sie tanzen sollen. Bei den Söllinger Swingers gibt er so seit fast 20 Jahren die Choreografien vor.

Immer gleich bleibt beim Square Dance das Format: Denn das Square Dance bekommt seinen Titel, weil immer vier Paare in einem Viereck stehen und im Verlauf des Tanzes dorthin zurückkehren. Sie tanzen also im Square, im Quadrat.

Gerry Kuhn macht beim Tanzen in Söllingen die Ansagen. SWR SWR/Tabea Spengler

Souverän und frei - ein guter Caller

Für Kuhn ist das nach fast 20 Jahren bei den Söllingen Swingers Routine. Trotzdem ist er sich sicher: Ohne gute Vorbereitung sieht auch ein erfahrener Caller schlecht aus. Viel Zeit verbringt Kuhn daher nicht nur auf der Bühne vor den Tanzenden, sondern am Schreibtisch - dann tüftelt er Choreografien aus. Einen guten Caller macht für ihn eine lockere Präsentation aus - ganz ohne Ablesen.

"Also muss man alles vorher gut erarbeiten und im Kopf haben."

Präsidentin: "Wir wollen Spaß haben"

Für die Präsidentin der Söllinger Swingers geht es beim Square Dance vor allem um eins: den Spaß am Tanzen. Auf der Tanzfläche - so sagt sie - sind alle gleich, ganz egal, wie viel Geld man hat.

"Es ist egal, ob du zehn Millionen auf dem Konto hast und der nächste gar nichts, wir sind nur Square Dancer und wollen Spaß haben."

Sie hat abseits des Callers den Hut auf: Ines Schmall ist die Präsidentin Söllingen Singers. SWR SWR/Tabea Spengler

Sorgen um den Nachwuchs müssen sich die Söllingen Swingers wohl auch nicht machen. Auf den Schultern eines Tänzers sitzt der kleine Bernhard. Er schaut sich das rege Treiben von oben an - er ist nämlich noch zu klein, um irgendwelche Ansagen des Callers umzusetzen.