Laura Bisch arbeitet im SWR Studio Karlsruhe - als Nachrichtenredakteurin und -sprecherin, Reporterin für Radio und Fernsehen sowie Autorin von Online-Artikeln.

Laura Bisch ist Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Karlsruhe. Sie befasst sich mit sämtlichen Themen der Region - von Wirtschaft über Sport bis zur Kommunalpolitik - und das multimedial für Radio, Fernsehen und Internet.

Beruflicher Werdegang

Laura Bisch studierte Kulturjournalismus in Karlsruhe und ist seit 2017 für den SWR tätig. Seither arbeitete sie in verschiedenen Redaktionen des Senders für verschiedene Formate - darunter für die Online- und Radio-Angebote von SWR Aktuell, SWR3 und DASDING.

Von Januar 2021 bis Juli 2022 absolvierte Laura Bisch ein multimediales Volontariat beim SWR. Seit dessen Abschluss arbeitet sie unter anderem als multimediale Reporterin im SWR Studio Karlsruhe.

Heimat

Geboren in Bühl, zur Schule gegangen in Achern und studiert in Karlsruhe - ich bin ein Kind der Region und damit auch ein Kind des Sendegebietes des SWR.

Meine berufliche Heimat sind die Nachrichten: Damit habe ich angefangen - dafür habe ich eine besondere Leidenschaft. Das wird sich vermutlich nie ändern.

Mein Antrieb

Der öffentlich-rechtliche Gedanke - gute, zuverlässige Informationen, sauber recherchiert und aufbereitet nach journalistisch korrekten Werten.

Die meiste Zeit widme ich

Vermutlich dem Telefonieren - Infos nachfragen, mit Menschen sprechen, Beiträge und Drehs planen, Termine vor- und nachbereiten.

Journalistisch prägend für mich war

Mein erstes Praktikum im Journalismus während meiner Schulzeit. Ich wusste sofort: Das ist es, was ich machen will. Ich will Journalistin werden.

Was ich besonders liebe

Fernsehbeiträge drehen - ganz egal, ob unter Zeitdruck für die SWR Aktuell Fernsehnachrichten oder längere Stücke für die Landesschau. Ich liebe den Prozess: von der Konzeption bis hin zur Synchronisation des fertigen Films.