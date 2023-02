Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bei "One Billion Rising"

"One Billion Rising", zu Deutsch: Eine Milliarde erhebt sich – zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch die Stadt Calw hat bei der weltweiten Kampagne am 14. Februar mitgemacht.

Steht auf! Trommelt! Tanzt! – so hieß es am Mittwoch in der Innenstadt von Calw. Dort fanden mehrere Aktionen statt, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

SWR-Reporterin Cornelia Stenull berichtet aus Calw vom dortigen Atkionstag, an dem rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgemacht haben.

Schwerpunkt am Aktionstag "One Billion Rising" ist ein sogenannter Flashmob, bei dem alle mitmachen können. Der Flashmob ist eine einfache Choreografie, die Menschen in etwa 200 Ländern auf der ganzen Welt an diesem einen Tag zum selben Lied tanzen. In Deutschland sind in mehr als 150 Städten die Menschen dazu aufgerufen, bei der weltweiten Aktion mitzumachen. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten in Calw mit.

Flashmob auf das Lied "Break the Chain"

In Calw wurde der Aktionstag von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Sarah Tonhauser, organisiert. Er fand dort in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Unterstützt wurde sie unter anderem vom Frauenhaus Calw und von der Jugendberatungsstelle Onyx.

In Redebeiträgen betonten die Organisatoren die Allgegenwärtigkeit des Problems. Sie machten auf Frauen aufmerksam, die brutal verletzt oder ermordet wurden. Und sie forderten mehr Beratungsstellen und Hilfsmöglichkeiten für Betroffene.

Die Geschichte zu "One Billion Rising" Ins Leben gerufen hat die Kampagne "One Billion Rising" die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler im Jahr 2012. Sie wollte, dass immer am 14. Februar die Menschen tanzen - in aller Welt: für die Unversehrtheit und Gleichberechtigung von Frauen. Die US-Songwriterin Tena Clark hat das Lied „Break The Chain“ – übersetzt: "Zerbrich die Ketten" für den Flashmob zum Protesttag komponiert.

Hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt gegen Frauen

Nach einer Statistik der Vereinten Nationen erleidet jede dritte Frau auf der Welt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Jede Dritte heißt: eine Milliarde Frauen – also One Billlion.

Für Deutschland hat das Bundeskriminalamt im Jahr 2021 143.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt registriert, in Baden-Württemberg waren es laut Innenministerium 13.200 Fälle. Die Zahlen sind demnach leicht rückläufig, bundesweit sind es 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr.