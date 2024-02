In Karlsruhe hat am Donnerstag eine Spielzeugpistole einen Großeinsatz an einer Schule ausgelöst. Eine womöglich ehemalige Schülerin wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

In der Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe gab es am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz. Schülerinnen und Schüler sollen eine Frau im Bereich der Schule mit einer Pistole bemerkt haben, daraufhin wurde der Alarm ausgelöst. Polizei nimmt 18-Jährige in Gewahrsam Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Einsatzkräfte der Polizei brachten die Schüler nach draußen und durchsuchten das Gebäude durchsucht. Verletzt wurde niemand.



Eine 18-Jährige wurde später am Karlsruher Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die vermeintliche Waffe, die bei ihr zuvor gesichtet worden war, habe sich als Spielzeugpistole entpuppt, so die Polizei. Die junge Frau sei offenbar früher selbst Schülerin an der Schule gewesen. Schülerinnen und Schüler mussten in Klassenräume Laut einer Schülerin mussten sich alle in ihren Klassenräumen einsperren, nachdem der Alarm ausgelöst wurde. Handys und Computer mussten ausgeschaltet werden. Irgendwann habe die Polizei an der Tür geklopft. Überall seien Einsatzkräfte und Hunde gewesen. +++ #Update 10:48 Uhr +++Aufgrund unserer Einsatzmaßnahmen können wir zwischenzeitlich eine GEFAHRENLAGE AUSSCHLIESSEN! Nähere Infos folgen in Kürze!#ka0102 SWR-Reporter Teo Jägersberg war an der Carl-Hofer-Schule, als der Polizeieinsatz aufgelöst wurde: