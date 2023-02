Tobias Zapp arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Patricia Neligan Tobias Zapp ist Redakteur bei SWR Aktuell. Er arbeitet als multimedialer Reporter im Studio Karlsruhe und berichtet online, im Hörfunk oder fürs Fernsehen über regionale Themen. Außerdem arbeitet er für den Kanal "wirsindkarlsruhe", der zum jungen SWR-Programm von DASDING gehört. Seit Januar 2020 ist er beim Südwestrundfunk tätig. Heimat Pfalz Sein Antrieb Spannende Themen entdecken, Menschen unterhalten und ihnen eine Freude bereiten. Als Autor hatte er einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Eine meiner ersten Aufgaben beim SWR war ein Beitrag über ein Restaurant in Karlsruhe. Ich interviewte die Betreiber des Restaurants und sie luden mich anschließend noch zum Essen ein. Während des ganzen Termins bemerkte ich, dass eine der Angestellten mit einem Stück Papier beschäftigt war. Als ich gerade gehen wollte, kam sie zu mir und gab mir einen aus Papier gefalteten Schwan. Sie erzählte mir, dass sie immer wenn ihr interessante Menschen begegnen, ein Origami für sie faltet. Als Erinnerung an den Moment und an die vielen Menschen die uns auf unserem Weg begegnen. Der Schwan sollte mir Glück bringen. Und er steht noch heute auf meinem Schreibtisch beim SWR.