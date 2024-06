Mit einer Schweigeminute haben in Karlsruhe am Freitag Polizistinnen und Polizisten ihrem Kollegen Rouven Laur gedacht. Er war durch einen Messerangriff in Mannheim getötet worden.

Sendung am Fr. , 7.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg