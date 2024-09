Am Hauptbahnhof in Karlsruhe ist am Freitagabend ein Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Zugverkehr wurde teilweise gestoppt.

Ein Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof führte am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 32-jähriger Mann wurde laut Polizei bei der Attacke schwer verletzt. Die Suche nach dem Täter läuft noch immer. Hauptbahnhof Karlsruhe abgesperrt Gegen 22:50 Uhr soll ein Zugführer beobachtet haben, wie ein noch unbekannter Täter einen Mann an den Gleisen mit einem Messer angegriffen hat. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Ein Großteil des Karlsruher Hauptbahnhofs wurde in der Folge abgesperrt, auch der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Der schwer verletzte 32-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Polizeieinsatz nach einem Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof EinsatzReport24 Große Fahndung nach Messerangriff Die Polizei leitete nach dem Vorfall umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Da man nach eigenen Angaben nicht wusste, ob es zu weiteren Angriffen kommen wird, sei man in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen. Da es bei einer Einzeltat geblieben ist, geht die Polizei bislang von einem persönlichen Motiv für den Angriff aus. Polizeieinsatz nach einem Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof: Der Zugang zu den Gleisen 11 und 12 wurde gesperrt. EinsatzReport24 Messerangriff Karlsruhe: Täter weiter auf der Flucht Ob Täter und Opfer sich kannten und ob es einen möglichen Konflikt gab, ist noch unklar. Die Fahndung nach dem Täter läuft weiterhin, die Ermittlungen dauern an. Das 32-jährige Opfer befindet sich laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.