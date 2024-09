Nach einem Messerangriff am Freitag am Hauptbahnhof Karlsruhe sucht die Polizei einen 29-Jährigen. Gegen den Mann wurde vom Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl erlassen.

Die Polizei sucht einen 29-jährigen Mann, der Freitagabend am Karlsruher Hauptbahnhof einen 32-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt haben soll. Das Amtsgericht Karlsruhe hat Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Verdächtigen erlassen.

Verdächtiger seit Tat am Hauptbahnhof auf der Flucht

Gegen den Asylbewerber aus Georgien bestehe dringender Tatverdacht, so Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch. Der mutmaßliche Täter befindet sich weiter auf der Flucht. An seiner Adresse habe man ihn nicht angetroffen, so die Behörden weiter.

Beide Männer kannten sich vor Messerangriff in Karlsruhe

Zwischen beiden Männern soll es eine Verbindung gegeben haben. Die Tat stehe nach bisherigen Ermittlungsergebnissen in engem Zusammenhang mit einer persönlichen Vorgeschichte, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Vor der Tat sollen sich beide gegenseitig beleidigt haben. Der verletzte 32-Jährige hat das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.