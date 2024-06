per Mail teilen

Eine Baustelle sorgte am Mittwochmorgen auf der A5 bei Karlsruhe für langen Stau. Eigentlich hätte sie nur über Nacht bleiben sollen, doch es fehlte Baumaterial.

Autofahrer brauchten auf der A5 Richtung Karlsruhe am Mittwochmorgen viel Geduld. Zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und dem Kreuz Walldorf kam es zu über zehn Kilometern Stau, die Wartezeit lag bei teilweise über 40 Minuten. Grund waren Probleme bei einer Baustelle.

Hier finden sie die aktuellen Stauinfos zu Ihrer Strecke:

A5: Fehlendes Baumaterial sorgt für Stau

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fanden auf der A5 bei Bruchsal Sanierungsarbeiten auf der Fahrbahn statt. Diese sollten laut Polizei Karlsruhe um fünf Uhr am Mittwochmorgen eigentlich abgeschlossen werden. Während der Bauarbeiten sei allerdings festgestellt worden, dass man zu wenig Baumaterial habe. Daher musste die Baustelle auch im Berufsverkehr weiter bestehen bleiben.

"Nachtbaustelle" aufgelöst, Dauerbaustelle bleibt

Auf der A5 bei Bruchsal in Richtung Karlsruhe waren deshalb zwei Fahrstreifen gesperrt. Mittlerweile konnte die "Nachtbaustelle" aufgelöst werden, so die Polizei. Wegen einer Dauerbaustelle an der gleichen Stelle bleibt eine Fahrspur aber weiterhin gesperrt. Der Stau löse sich dementsprechend nur schleppend auf.

Offen bleibt die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass nicht genügend Baumaterial vorhanden war. Die zuständige Autobahnmeisterei weißt die Verantwortung von sich, wollte aber auch keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.