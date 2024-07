Der Badische Sportbund Nord verzeichnet Rekordzahlen: Immer mehr Menschen melden sich bei Sportvereinen an. Gleichzeitig fehlt es den Vereinen aber an ehrenamtlichen Helfern.

Die Mitgliederzahlen beim Badischen Sportbund Nord sind auf einem Allzeithoch. Über 820.000 Menschen sind aktuell Mitglieder in Sportvereinen in Nordbaden. Das Interesse am Vereinssport ist sogar so hoch, dass die Nachfrage zum Teil nicht bewältigt werden kann. Denn es fehlt an Personal und Infrastruktur.

Ettlingen: Sport für Kinder ist gefragt

Dienstagabend, 18 Uhr in einer Turnhalle in Ettlingen: Kinder rennen wild durcheinander, klettern, springen und schwingen durch die Gegend. Natürlich sind sie noch keine Profis am Barren oder dem Reck, aber darum geht es auch nicht. Beim Kinderturnen lernen sie spielerisch Dinge wie Bewegung, Koordination und Ausdauer. Vor allem können die Kinder aber die überschüssige Energie des Tages rauslassen. Und davon haben sie jede Menge.

Mit Vollgas durch die Turnhalle: Beim Sport können sich die Kinder austoben. SWR

Betreut werden die Kinder unter anderem von Verena-Patricia Mai. Sie ist eine von vielen Trainerinnen beim Kinderturnen des TSV Ettlingen. Den Kids gibt sie bei verschiedenen Übungen Hilfestellungen und unterstützt sie dabei, ihre Grenzen zu überwinden. Die Nachfrage nach Sportangeboten für Kinder sei in den letzten Jahren gestiegen, erzählt sie. Laut Mai könnte man ohne Probleme noch mehr Turnstunden in der Woche anbieten, aber die ehrenamtlichen Helfer fehlen.

Basketball erlebt großen Zuwachs

Ähnlich sieht es auch in der Basketballabteilung des TSV Ettlingen aus. Wie auch beim Badischen Sportbund Nord gehört Basketball beim TSV zu den Abteilungen mit dem größten Zuwachs. Trainer und Basketball-Abteilungsleiter Stefan Seidler ist überzeugt davon, dass der Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 einen großen Anteil am gestiegenen Interesse hat. Er glaubt, dass ein gutes Turnier bei den Olympischen Spielen in Paris einen weiteren Boom auslösen könnte.

Stefan Seidler, Trainer und Abteilungsleiter Basketball beim TSV Ettlingen. SWR

Laut Seidler seien nicht immer die Eltern die treibende Kraft dahinter, dass die Kinder Sport im Verein machen wollen. Oft kämen Kids ins Training, die Videos von Sportlern auf Social Media gesehen hätten und den Sport danach selbst ausprobieren wollten.

Viele Leute haben mich gefragt, warum ich mit meiner Größe nicht Basketball spiele. Dann bin ich zum Probetraining und es hat mir gefallen.

Manchmal sind die Gründe für das Interesse am Sport aber auch ganz pragmatisch, wie bei der 13-jährigen Nele. Sie hat vor rund einem Jahr mit Basketball angefangen. Freunde und Bekannte hatten ihr wegen ihrer Größe immer wieder dazu geraten, es doch mal auszuprobieren. Und sie hatten Recht, denn seitdem ist Nele mit Spaß dabei.

Mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache: Nele spielt seit einem Jahr beim TSV Ettlingen Basketball. SWR

Badischer Sportbund Nord: Neue Mitglieder in allen Bereichen

Der Mitgliederzuwachs beim Badischen Sportbund Nord beschränkt sich aber nicht nur auf Kinderturnen und Basketball. Flächendeckend habe man fast in allen Sportarten viele neue Mitglieder verzeichnen können, so Michael Titze, Geschäftsführer des Badischen Sportbunds Nord. Er glaubt, dass Corona bei vielen Menschen das Bewusstsein für Gesundheit und Bewegung geschärft habe.

Teambesprechung beim TSV Ettlingen. In der Pause werden die nächsten Übungen erklärt. SWR

Es fehlt an Trainern in den Vereinen

Leider könne man die große Nachfrage nach Sportangeboten aber nicht immer erfüllen. Überall fehle es an ehrenamtlichen Trainern oder Hallen und Sportplätzen, so Titze. In der Basketballabteilung des TSV Ettlingen gibt es im Jugendbereich bereits lange Wartelisten für einen Platz in einer Mannschaft. Die Trainingsgruppen seien laut Trainer Stefan Seidler mit über 20 Kindern bereits am Limit.

Langfristig glaubt Michael Titze vom Badischen Sportbund Nord, dass nur hauptamtliche Trainerinnen und Trainer das Personalproblem im Sport lösen können. Finanzieren müsse man das zum Teil über Mitgliederbeiträge, vor allem aber durch Zuschüsse aus der Politik.