Kurz vor Ostern steht fest: An Spargel wird es nicht mangeln. Drehkreuz für Spargel in der Region ist die OGA in Bruchsal. In der riesigen Halle läuft der Betrieb auf Hochtouren.

Mehrere Tonnen Spargel pro Tag werden bei der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft (OGA) in Bruchsal angeliefert. Hier wird mit Hochdruck gearbeitet. Die OGA ist eines der größten Spargel-Verteilzentren für die Region. In der riesigen Halle, in der der Spargel ankommt, fahren Mitarbeiter mit kleinen Gabelstaplern, den sogenannten Ameisen herum. Oder sie nehmen den Cityroller, um die Halle schnell zu durchqueren - Logistik, um möglichst viel Spargel in den Verkauf zu bringen.

Die Wege sind so weit, dass manche Mitarbeiter lieber den Cityroller nehmen um von A nach B zu kommen. SWR Mia Zundel

Vor allem vor Ostern ist der Bedarf riesig. Für viele Menschen gehört Spargel traditionell an Ostern auf den Tisch. OGA-Geschäftsführer Hans Lehar zieht eine positive Zwischenbilanz. Der Spargel wachse gerade gut - und mit zunehmender Erntemenge falle der Preis. Er ist zuversichtlich:

Vor Ostern werden wir Preise haben, wo jeder zugreifen kann.

Zu Ostern: Kilopreis von Spargel unter 10 Euro

Der Spargel wird per Lkw aus ganz Deutschland, vor allem aber direkt aus der Region zur OGA geliefert. Dort wird die Ware geprüft. Förderbänder transportieren den Spargel durch die Halle, er wird in 500g-Päckchen verpackt, in Transporter geladen und an Supermärkte in der Region geliefert. Pro Saison kämen bei der OGA in Bruchsal rund 5.000 Tonnen Spargel an, sagte Lehar dem SWR.

Bei den milden Temperaturen schießen die weißen Spitzen nur so aus der Erde. SWR Mia Zundel

Zu Beginn der Spargelsaison ist das Kilo noch recht teuer. Anfang April hat ein Kilo Spargel im Schnitt rund 13,50 Euro gekostet. Kurz vor Ostern sinke der Preis bei vielen Anbietern auf unter 10 Euro pro Kilo, so Hans Lehar. Auch die Experten vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer sind zuversichtlich (VSSE):

Wem das noch zu teuer ist, der kann Bruchspargel kaufen. Der ist deutlich günstiger.

Verband: Spargel in dieser Saison von sehr guter Qualität

In dieser Saison sind die Spargelstangen besonders dick und von sehr guter Qualität. Das hat der Spargel-Verband mitgeteilt. Das liege daran, dass der Spargel erst einmal durch den kühlen Winter gebremst wurde. Jetzt, wo es warm und mild sei, sprieße er mit der aufgesparten Energie umso kräftiger aus der Erde, heißt es vom Verband.