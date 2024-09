In ganz Deutschland legen Ärztinnen und Ärzte heute die Arbeit nieder. Auch am Städtischen Klinikum Karlsruhe wird gestreikt. Für Patienten sollen die Auswirkungen gering bleiben.

Mehr Lohn und eine Reform der Schichtarbeit für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken: Diesen Forderungen will die Gewerkschaft Marburger Bund mit ihrem bundesweiten Aufruf zum Warnstreik heute Nachdruck verleihen. Alleine in Baden-Württemberg sind laut der Gewerkschaft etwa 80 Krankenhäuser und rund 10.000 Ärztinnen und Ärzte zum Streik aufgerufen. Dazu gehört auch das Städtische Klinikum Karlsruhe.

Klinikum Karlsruhe: Patientenversorgung sei sichergestellt

Wie viel Personal am Klinikum Karlsruhe streiken wird, könne man noch nicht genau sagen. Sicher sei nur, dass die Notfallversorgung während des ganztägigen Warnstreiks gesichert sei, so ein Sprecher des Klinikums. Notfallbehandlungen und Notoperationen könnten durchgeführt werden.

Für die Zeit des Warnstreiks wurde eine Notdienstvereinbarung getroffen, die eine ärztliche Mindestbesetzung sicherstellt.

Lediglich nicht unmittelbar notwendige Behandlungen und Operationen könnten unter Umständen verschoben werden. Das gelte nicht nur für Karlsruhe, so der Marburger Bund. Alle Krankenhäuser in Baden-Württemberg, die sich an dem Warnstreik beteiligen, hätten eine Notfallversorgung sichergestellt. Dazu gehören unter anderem das Klinikum Stuttgart, Esslingen und Heidenheim, die Uniklinik Mannheim, die Kreiskliniken Reutlingen, das Ortenau Klinikum sowie das Schwarzwald-Baar Klinikum.

Streik in Krankenhäusern: Gemeinsame Protestaktion in Frankfurt

Streikaktionen vor Ort werde es in den Krankenhäusern nicht geben, so der Marburger Bund. Stattdessen beteilige man sich an einer großen Aktion in Frankfurt. Laut der Landeschefin der Gewerkschaft, Silvia Ottmüller, lässt die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) keine echte Verhandlungsbereitschaft erkennen. "Stattdessen werden die Ärztinnen und Ärzte dazu angehalten, auf Gehaltserhöhungen zu verzichten, weil sie sonst die wirtschaftliche Lage der Kliniken verschärfen würden", so Ottmüller in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Forderungen sollen neu verhandelt werden

Konkret geht es bei den Tarifverhandlungen um 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr für Ärztinnen und Ärzten. Auch die belastende Schichtarbeit soll reformiert werden. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den morgigen Dienstag geplant.