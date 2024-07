Bruchsal: Verteidigungsminister Pistorius besucht ABC-Kommando

Ist Deutschland gegen Angriffe mit Atom- oder Biowaffen vorbereitet? Darüber informierte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag beim Besuch des ABC-Kommandos in Bruchsal.

Mit dem Krieg gegen die Ukraine ist auch im Rest von Europa die Gefahr von Krieg wieder gewachsen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besuchte am Montag das ABC-Abwehrkommando in Bruchsal im Kreis Karlsruhe, um sich von dessen Einsatzfähigkeit zu überzeugen.

Verteidigungsminister legt selbst Hand an

Das Kommando für atomare, chemische und biologische Abwehr in Bruchsal ist im Ernstfall dafür zuständig, Deutschland vor derartigen Angriffen zu schützen. Um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, präsentierten rund 100 bis 150 Soldatinnen und Soldaten dem Verteidigungsminister ihre Arbeit in verschiedenen Übungsszenarien. Dabei durfte Pistorius auch selbst mit anpacken und zur Übung unter anderem Substanzen sichern oder ein kontaminiertes Fahrzeug reinigen.

Hier schlägt das Herz der ABC-Abwehr der Bundeswehr.

Pistorus von Einsatzbereitschaft des Kommandos überzeugt

Insgesamt zeigte sich Verteidigungsminister Pistorius zufrieden mit dem Zustand der Truppe in Bruchsal. Es sei eine der professionellsten und am besten aufgestellten Einheiten der Bundeswehr, so Pistorius. Auch deshalb habe man in den letzten Jahren rund 35 Millionen Euro in den Standort Bruchsal investiert. In Zukunft sollen weitere 66 Millionen für neue Gebäude, wie eine Hallenschießanlage und ein Sanitätsversorgungszentrum investiert werden.

ABC-Abwehrkommando erhofft sich mehr Aufmerksamkeit

Oberstleutnant von Witzleben, der seit 1982 Teil des ABC-Abwehrkommandos ist, sagte, der Besuch des Verteidigungsministers sei eine wichtige Anerkennung für die Truppe. Gerade im Vergleich zu anderen Einheiten der Bundeswehr sei die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten in Bruchsal nicht so präsent. Von Witzleben erhofft sich von dem Besuch mehr Aufmerksamkeit für das ABC-Abwehrkommando und vor allem mehr Unterstützung für künftige Projekte.

Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch des ABC-Abwehrkommandos in Bruchsal. SWR

Bruchsal wichtiger Standort für Deutschland und NATO

In Bruchsal laufen die Fäden im Gebiet atomare, biologische und chemische Bedrohungen zusammen. Auch in der NATO spielt der Standort in Bruchsal eine wichtige Rolle, da Deutschland international die Leitung im Bereich ABC-Abwehr hat.