Tag zwei des Kanzler-Besuches in Baden-Württemberg: Auf dem Reiseplan steht ein Möbelhersteller im Schwarzwald, ein Bürgerdialog und das Kommando Spezialkräfte (KSK) aus Calw.

Zwei Tage tourt er durch Baden-Württemberg: Bundeskanzler Olaf Scholz war gestern von Sindelfingen bis in den Nordschwarzwald unterwegs. Am Ende, in Glatten, gab es dann doch noch Protest. Der ist auch für heute angekündigt: Rund um den Bürgerdialog in Nagold am Vormittag wurde eine Demo angemeldet.

Besuch bei Möbelhersteller Häfele in Nagold

Davor besucht Kanzler Scholz den Möbel- und Baubeschlägehersteller Häfele in Nagold im Kreis Calw. Dort möchte er sich die Produkte ansehen und sich mit Beschäftigten und dem Betriebsrat austauschen.

Scholz stellt sich Fragen bei Bürgerdialog - Protest angekündigt

Anschließend kommt der Bundeskanzler in die Seminarturnhalle in Nagold. Die SPD-Kreisverbände Calw und Freudenstadt haben zu einem Bürgerdialog mit dem Motto "Miteinander - ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben!" eingeladen. Auch die SPD-Bundesvorsitzende und Wahlkreisabgeordnete von Calw/Freudenstadt, Saskia Esken, wird dabei sein. Bei der Veranstaltung stellen sich Scholz und Esken den Fragen von rund 200 Besuchern.

In Rahmen des Bürgerdialogs wird es voraussichtlich Proteste geben: Der Bauernverband hat eine Versammlung mit etwa 100 Teilnehmern angemeldet. Nach eigenen Angaben wollen sie in der Nähe der Veranstaltung mit Bannern und Schleppern auf ihre Unzufriedenheit aufmerksam machen - wie gestern in Glatten.

In der Nähe der Seminarturnhalle in Nagold warten bereits einige Landwirte. SWR

Letzter Stopp von Scholz: Das KSK in Calw

Am Mittag besucht Scholz das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw: für Gespräche mit der Führung der Einheit und Soldatinnen und Soldaten. Der Kanzler will sich über Aufgaben und Fähigkeiten des Verbandes informieren. Das KSK stand in der Vergangenheit wegen rechtsextremistischer Vorfälle in der Kritik.

Thema in Calw: Zusammenarbeit zwischen KSK und NATO

Der Besuch steht unter der Überschrift: KSK goes NATO - es geht darum, dass die Calwer Elitesoldaten in Zukunft auch verstärkt im Rahmen von NATO-Aufträgen zum Einsatz kommen.

Die Bundeswehr-Eliteeinheit KSK Die Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) wurde im September 1996 offiziell aufgestellt. Dabei orientierte sich die damalige Bundesregierung an den Leitideen der militärischen Spezialkräfte befreundeter Länder wie Großbritannien und Frankreich. Der Leitsatz aller KSK-Soldaten ist "Der Wille entscheidet". Die Basisausbildung dauert drei Jahre. KSK-Soldaten haben Aufgaben, die andere Einheiten oft nicht erfüllen können. Dazu gehört die Befreiung deutscher Geiseln in Krisenregionen oder die Jagd nach Kriegsverbrechern und Terroristen. In den Jahren vor der Gründung der Truppe mussten mehrfach Soldaten anderer Länder deutsche Staatsbürger aus brenzligen Situationen herausholen: Unter anderem wurden 1994 sieben Mitarbeiter der Deutschen Welle von belgischen Soldaten gerettet, als diese während des Völkermords von radikalen Hutu an fast einer Million Tutsi in Ruanda festsaßen. Das KSK unterstützt außerdem Ausbildungsmissionen in anderen Ländern. Zu den Kernaufgaben gehört es auch, "Schlüsselinformationen" - wie Truppenbewegungen oder wichtige Einrichtungen – in Konfliktgebieten zu gewinnen.

"Olaf, Olaf"-Rufe bei Scholz-Besuch in Schule

Am Montag wurde der Kanzler weitgehend herzlich empfangen. Bei einem Schulbesuch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wurde Scholz von vielen Schülerinnen und Schülern mit "Olaf, Olaf"-Rufen begrüßt, als der Kanzler aus seinem Wagen stieg. Ein Passant rief so begeistert, dass Scholz ihn sogar zu einem Selfie zu sich bat.

Auch beim anschließenden Termin des Kanzlers im Werk des Autobauers Mercedes-Benz in Sindelfingen freuten sich die Mitarbeitenden über den Besuch. Erst am Nachmittag - beim letzten Termin des Regierungschefs an seinem ersten von zwei Besuchstagen in BW - war Scholz mit Demonstranten konfrontiert: Er besichtigte in Glatten (Kreis Freudenstadt) den Vakuumtechnik-Hersteller Schmalz, wo abseits des Firmengeländes Landwirte auf Hügeln lautstark mit Tröten protestierten.