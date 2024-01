Einsatz der Polizei an umstelltem Haus in Gaggenau beendet

In Gaggenau ist die Durchsuchung eines stundenlang umstellten Hauses beendet worden. Es wurde niemand gefunden. Die Suche nach einem Mann geht weiter.

Die Polizei hat am Donnerstag in Gaggenau-Ottenau (Landkreis Rastatt) stundenlang ein Haus umstellt. Am Donnerstagmittag durchsuchten dann Spezialkräfte das Gebäude, fanden einen gesuchten Mann aber nicht. Mehrere Polizeifahrzeuge und Hundeführer waren vor Ort.

Zuvor schon Hausdurchsuchung nach Bedrohung

In dem Haus hatte der Gesuchte laut Polizei am Mittwochabend eine andere erwachsene Person bedroht. Die Polizei traf den Gesuchten dann dort auch an, er sei wegen einer möglichen Gefährdung in eine Fachklinik gebracht worden.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung seien mutmaßliche Betäubungsmittel und verdächtige Gegenstände entdeckt worden. Deshalb sollten Experten hinzugezogen werden und die Durchsuchung am Donnerstag fortgesetzt werden.

Spezialkräfte und Entschärfer durchsuchen Haus

Zwischenzeitlich wurde der Mann nach Polizeiangaben aus der Klinik wieder entlassen. Die Beamten vermuteten ihn wieder in dem Haus in Ottenau. Deswegen umstellte die Polizei stundenlang das Haus. Bei der Durchsuchung am Donnerstagnachmittag waren dann Spezialkräfte und ein Roboterhund mit Kamera im Einsatz.

Gesuchter Mann noch nicht gefunden

Derzeit sei der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt, offenbar gibt es weitere Hinweise. Die Suche gehe weiter. Anwohnerinnen und Anwohner waren nicht in Gefahr, sagte ein Sprecher der Polizei.