Beim Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe feiern am Samstag tausende Menschen die Vielfalt in Karlsruhe - trotz schlechten Wetters. Mit dem traditionellen Demonstrationszug setzen die Teilnehmenden ein Zeichen gegen Ausgrenzung.

Bunte Fahnen und extravagante Outfits - Beim Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe trotzen tausende Menschen dem schlechten Wetter. Nach dem traditionellen Demonstrationszug feiern viele beim Familienfest mit Kundgebung auf dem Marktplatz. Schon zu Beginn des Demonstrationszugs um 13 Uhr ist die Innenstadt in Karlsruhe voll mit Teilnehmenden und Zuschauerinnen und Zuschauern. Fast alle sind ausgestattet mit Schirm oder Regenjacke, denn es hat bereits angefangen zu regnen und laut Prognosen wird es auch nicht so schnell wieder damit aufhören. Das Wetter hat aber keinen Einfluss auf die positive Stimmung der Menschen in Karlsruhe. CSD Karlsruhe 2024: Extravagante Outfits trotz schlechtem Wetter Die Grundstimmung in der Menge: Alle sind froh, dass sich trotz des Regens viele Menschen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzen. So auch eine Männergruppe, die mit dabei ist. Bisschen nass heute, aber es macht trotzdem viel Spaß! Man sieht hier viele bunte Menschen. Eine Männergruppe mit Schirmen lässt sich vom schlechten Wetter nicht die Stimmung auf dem CSD in Karlsruhe vermiesen. SWR Es ist trotz des blöden Wetters einfach schön, weil man hier viele Leute trifft. Und man muss Präsenz zeigen. Laut Angabe der Polizei Karlsruhe laufen ungefähr 7000 Menschen beim Demonstrationszug mit. An die 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen am Rand der Demo stehen. Aktuell gebe es keine besonderen Vorkommnisse, so der Polizeisprecher auf Nachfrage des SWR, alles sei friedlich. Was ist der CSD genau - und woher kommt er? Der Christopher Street Day - kurz CSD - ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag. An diesem Tag geht es unter anderem um die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Die Teilnehmenden wollen ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride oder Pride Parades gesprochen. Der CSD erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village 1969. Schon seit 40 Jahren gehen Menschen in Karlsruhe für mehr Vielfalt auf die Straße. Begonnen habe man mit 300 Menschen, mittlerweile sind es mehrere Tausend, erzählt Mitorganisator Felix Pfefferkorn. Ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen die Teilnehmenden auf dem CSD in Karlsruhe dieses Jahr. Die Stimmung ist gut, trotz des schlechten Wetters. SWR Bild in Detailansicht öffnen Viele Menschen feiern in Karlsruhe den Christopher Street Day (CSD). Trotz des schlechten Wetters ist die Stimmung gut. SWR Bild in Detailansicht öffnen Viele Menschen feiern in Karlsruhe den Christopher Street Day (CSD). Trotz des schlechten Wetters ist die Stimmung gut. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Plakat mit dem Motto des diesjährigen CSD in Karlsuhe bedruckt: "We are here, always queer!" SWR Bild in Detailansicht öffnen Immer wieder kommt es auf Veranstaltungen wie dem CSD zu Beleidigungen und körperlichen Angriffen. Vor zwei Jahren wurden mehrere Menschen nach dem CSD in Karlsruhe körperlich angegriffen. Auch eine Regenbogenfahne wurde damals angezündet. Der Staatsschutz leitete Ermittlungen ein.