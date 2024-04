per Mail teilen

Das Tollhaus in Karlsruhe hat in seinem Jahresempfang auf das letzte Jahr zurückgeblickt und neue Veranstaltungen vorgestellt. Premiere feiert das "ATOLL Extra" Ende Mai.

Bei seinem Jahresempfang am Sonntagvormittag hat das Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus einen Blick zurück auf das vergangene Jahr geworfen. "Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden", fasst der geschäftsführende Vorstand Sebastian Bau das Veranstaltungsjahr 2023 zusammen.

Besucherzahlen im Tollhaus Karlsruhe fast wieder auf Niveau vor Corona

In Zahlen bedeutet das rund 126.000 Besucherinnen und Besucher bei etwa 280 Veranstaltungen. Damit sei man fast wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, so Bau.

Trotzdem war das Jahr auch herausfordernd: Grund waren die ursprünglich geplanten Kulturkürzungen im Karlsruher Haushalt, die auch weniger Geld für das Tollhaus bedeutet hätten. Am Ende erhielt das Kulturzentrum für das Jahr 2024 sogar mehr Zuschüsse.

"ATOLL Extra": öffentliche Zirkusproduktionen Ende Mai

Auch das Programm der kommenden Monate war Thema beim Jahresempfang im Tollhaus. So soll es laut Sebastian Bau neben bekannten Veranstaltungen wie dem ATOLL-Festival oder der Kunst- und Kulturnacht auch Sonderprojekte geben.

"Zum Beispiel das europäische Zirkustreffen Circostrada, was hier bei uns und in Rastatt stattfindet", erklärt er. Circostrada ist eine europäische Plattform für Zirkuskünste und Straßentheater. Erwartet werden rund 120 Mitgliedsverbände. Gastgeber der jährlichen Versammlung ist das Tollhaus zusammen mit dem Rastatter Straßentheaterfestival tête à tête.

Es ist das erste Mal, dass das Netzwerktreffen in Deutschland stattfindet. In einer ATOLL Extra-Ausgabe am 28. und 29. Mai werden öffentlich drei ausgewählte Zirkusproduktionen gezeigt.

Sebastian Bau am Sonntag beim Jahresempfang im Tollhaus SWR Greta Hirsch

Von Element of Crime bis Xavier Rudd: das Zeltival-Programm 2024

Ab Ende Juni startet dann die Jubiläumsausgabe des Zeltivals im Karlsruher Tollhaus: Es ist das 30. Zeltival in 40 Jahren. Neben der in West-Berlin gegründeten Band Element of Crime werden auch Musikerinnen und Musiker wie Emilíana Torrini aus Island oder Xavier Rudd aus Australien auf der Bühne stehen.