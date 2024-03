Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauchen in einer Manufaktur in Bad Liebenzell kleinen Marzipanhasen Leben ein. Per Hand werden bis Ostern rund 20.000 von ihnen hergestellt.

Ordentlich sitzen die hellbraunen Osterhasen aus Marzipan nebeneinander auf einer Tischplatte und recken erwartungsvoll den leeren Blick nach oben: Von dort beugt sich Luisa Martins über ihre Gesichter und kümmert sich in wenigen Sekunden um ihre fehlenden Augen und Stupsnasen. Seit fast 29 Jahren arbeitet sie in einer Marzipan- und Schokoladenmanufaktur in Bad Liebenzell (Landkreis Calw).

Osterhasen aus Marzipan: Filigrane Handarbeit aus Bad Liebenzell

Hoch konzentriert und mit viel Fingerspitzengefühl spritzt die 46-Jährige winzig kleine Eiweiß-Tupfen an die vorgesehenen Stellen. Mal in Weiß, mal in Schwarz eingefärbt. "Schminken" wird dieser Vorgang in der Manufaktur genannt. Den Figuren Leben geben, nennt es Luisa Martins.

Einen Job, den sie erst seit wenigen Jahren macht. Angefangen hat 1995 nämlich alles in einem ganz anderen Bereich: Acht Stunden lang habe sie Mini-Schweine verpackt, erzählt sie lachend. "Ich habe zu meinen Kollegen gesagt: Wenn es morgen wieder Mini-Schweine gibt, komme ich nicht." Am nächsten Tag verpackte sie andere Schweine und ist seitdem geblieben.

Ich bin ehrlich: Ich mag kein Marzipan. Aber ich mag Schokolade!

Seit 28 Jahren arbeitet Luisa Martins in einer Marzipan- und Schokoladenmanufaktur in Bad Liebenzell SWR Greta Hirsch

Arbeiten mit Handpresse, Pflanzenfarbe und Karamellsirup

Bevor die Osterhasen aber professionell geschminkt werden können, müssen sie zuerst in die richtige Form gebracht werden. Im Fall von "Putzi", wie eine der Hasensorten offiziell heißt, kommen Marzipankugeln in eine Klappform und werden mithilfe einer Handpresse fest zusammengedrückt. Anschließend werden die Seiten geglättet, die Schlappohren mit einem Messer leicht auseinandergeschnitten und das linke Ohr abgeknickt.

Was folgt, ist ein brauner Anstrich aus natürlicher Pflanzenfarbe gemixt mit Karamellsirup, aufgesprüht in einem separaten Raum.

Osterhase "Putzi" bekommt in einer Manufaktur in Bad Liebenzell seinen Farbanstrich SWR Greta Hirsch

Osterhasen aus Bad Liebenzell in ganz Deutschland gefragt

Bereits Anfang Januar wurden die ersten handgefertigten Marzipanhasen hergestellt. "Wir haben jetzt um die 20.000 Häschen gemacht", erklärt Geschäftsführerin Andrea Matt. "In allen verschiedenen Varianten und Formen." Beliefert werden Bäckereien, Konditoreien, Lebensmittelgeschäfte und Hotels in ganz Deutschland. Hauptschwerpunkt sei aber der Schwarzwald. Hinzu kommen Kunden aus dem eigenen Online-Shop oder Ladengeschäft.

Andrea Matt ist seit wenigen Jahren Geschäftsführerin einer Marzipan- und Schokoladenmanufaktur in Bad Liebenzell SWR Greta Hirsch

Wir verkaufen Lebensfreude durch Genuss. Und das motiviert mich jeden Morgen.

Doch nicht nur Marzipanhasen werden für Ostern gefertigt: "An Pralinen haben wir bestimmt 6.000, 7.000 hergestellt", schätzt die 52-Jährige. "Und an Schokolade ungefähr eine Tonne." Nach den Feiertagen ist aber nicht Schluss - dann geht's nach einer kurzen Pause direkt weiter mit Muttertagsmotiven.