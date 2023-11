Die handgenähten Hausschuhe der Frauen vom Strefferclub in Au am Rhein im Kreis Rastatt sind international gefragte Kultobjekte. Die Einnahmen werden für soziale Zwecke gespendet.

Es herrscht Hochbetrieb bei den Frauen vom Strefferclub in Au am Rhein (Kreis Rastatt) kurz vor Weihnachten: Rund 250 Paar Hausschuhe müssen bis zum örtlichen Weihnachtsmarkt fertiggestellt werden. Die sogenannten Auer Streffer sind beliebt, und das sogar international.

Wollmäntel stammen aus der Kleidersammlung

Seit rund 40 Jahren gibt es den Strefferclub in Au am Rhein. Das Motto der aktuell 26 aktiven Auer Strefferinnen: Aus alten Dingen selber Nützliches herstellen. Eine langjährige Tradition aus früheren Notzeiten, als so wenig wie möglich weggeworfen wurde. Deshalb arbeiten sie gemeinsam seit Jahren ehrenamtlich für den guten Zweck.

Ich finde das wichtig, dass das erhalten bleibt. Wenn kein Nachwuchs mehr kommt, stirbt das Ganze irgendwann aus.

Bis zu sieben Lagen Wollstoff werden unter anderem von Angelika Oettgen-Scherr für die Sohlen vernäht. SWR Fotos: Susann Bühler

Die alten Wollmäntel stammen aus der Kleidersammlung von Caritas und Rotem Kreuz und werden den Frauen als Spenden geliefert. Im nächsten Schritt werden die Mäntel von den Streffer-Frauen aufgetrennt und die Stofflagen zugeschnitten.

Insgesamt sieben bis elf Lagen Stoff aus dicken Wollmänteln werden für die Laufsohlen fest miteinander vernäht. Das gibt den Hausschuhen Stabilität und sorgt dafür, dass sie sich nicht so schnell abnutzen. 13 Stunden Handarbeit stecken in einem Paar Streffer. Verkauft werden die Streffer-Hausschuhe später für 18 bis 26 Euro pro Paar.

Es ist natürlich eine nette Gesellschaft hier. Das Auer Dorfgeschehen wird einem nahegebracht. Es werden Neuigkeiten ausgetauscht und somit ist das hier eine schöne Abwechslung.

"Auer Streffer" aus Rastatt: international bekannt

Die gemütlichen Hausschuhe gibt es in alle Größen - von Größe 35 bis Größe 47. Extra-große und kleine Größen werden auf Bestellung gefertigt. Und weil sie so begehrt sind, wurden die Auer Streffer schon in die ganze Welt verkauft: Von Texas bis Australien, von Dänemark bis Teneriffa - überall schwören Menschen auf diese gemütlichen und erstaunlich langlebigen Kult-Hausschuhe.

Der Name "Streffer" ist in Au schon lange eine Marke. Er steht für rutschen, reinschlüpfen oder überstreifen: Wer die Auer Streffer anzieht, bekommt garantiert keine kalten Füße, versprechen die Näherinnen.

Sie sind warm, sie sind gut zu tragen und überall in der Welt wurden sie schon verkauft. Nach Australien, Texas, Dänemark und Teneriffa.

Erlös geht an soziale Zwecke

Mit dem Erlös aus dem Verkauf werden soziale Projekte unterstützt. So haben die Frauen vom Strefferclub schon für krebskranke Kinder in Karlsruhe gespendet, für Flüchtlinge aus der Ukraine, für neue Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Au oder für neue Sitzbänke für Senioren.

Verkauf am 17. Dezember

In diesem Jahr gehen die Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt in die Anschaffung von Trinkbrunnen der Gemeinde Au am Rhein. Wer an Original Auer Streffern interessiert ist, kann beim Weihnachtsmarkt in Au am Rhein (16. und 17. Dezember) vorbeischauen. Am 17. Dezember ist die Verkaufsaktion der Auer Streffer geplant.