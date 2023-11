Sie sind ein Markenzeichen von Au am Rhein (Kreis Rastatt) und zu 100 Prozent nachhaltig produziert: Die Auer Streffer.

Seit fast vierzig Jahren gibt es den reinen Damenclub Auer Streffer, die handgefertigte Hausschuhe aus alten Decken und Wollmänteln nähen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit herrscht Hochkonjunktur in der Nähstube in Au am Rhein. Die 26 Frauen kommen mit der Produktion kaum nach, so groß ist die Nachfrage.