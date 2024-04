per Mail teilen

Nach einem Brand im Industriegebiet von Karlsdorf-Neuthard geht die Polizei von mehreren hunderttausend Euro Schaden aus. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag in einer Veranstaltungshalle ausgebrochen.

In Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Brand in einem Veranstaltungsgebäude im Industriegebiet ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei liegt der geschätzte Schaden bei mehreren hunderttausend Euro.

Bei dem Brand in Karlsdorf-Neuthard waren in der Nacht auf Donnerstag mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz Tim Müller / EinsatzReport24

Brand in Karlsdorf-Neuthard: Ursache noch unklar

Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Polizeistreife starke Rauchentwicklung an dem Gebäude. Rund 110 Feuerwehrkräfte umliegender Gemeinden waren im Einsatz und beendeten die Löscharbeiten nach etwa zwei Stunden. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber wurden zur Fahndung eingesetzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo hat Spuren am Brandort gesichert und ermittelt.