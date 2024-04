per Mail teilen

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Schönborn konnte die dort gefundene Leiche identifiziert werden. Es handelt sich um den Bewohner des Hauses.

Anfang April wurde ein toter Mann bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gefunden. Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage des SWR mitgeteilt hat, handelt es sich um den 49-jährigen Bewohner des Hauses.

Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

Wie es zu dem Feuer kam und woran der Mann verstorben ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fremdeinwirkung könne aber ausgeschlossen werden.

Feuerwehr findet Leiche bei Löscharbeiten in Bad Schönborn

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben nach Angaben der Polizei während Löscharbeiten den Leichnam des Mannes gefunden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur ungeklärten Identität des Toten übernommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.