Die U-Bahn-Haltestelle am Europaplatz in Karlsruhe ist am Sonntagnachmittag wegen eines verdächtigen Gegenstands weiträumig abgesperrt worden. Am Abend gab die Polizei Entwarnung.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Karlsruher Polizei am Sonntagnachmittag den Bereich um die U-Bahn-Haltestelle Europaplatz weiträumig abgesperrt. Wie es in einem Post auf X, ehemals Twitter, hieß, war eine mögliche Gefahrenlage nicht auszuschließen. Gegen 18:30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Gegenstand an Haltestelle Europaplatz ungefährlich Wie die Polizei in Karlsruhe auf SWR-Nachfrage mitteilte, habe man nichts Verdächtiges oder Gefährliches gefunden. Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein "herrenloses Gepäckstück".