Die A8 bei Pforzheim ist eines der größten Bauprojekte im Südwesten. Bis Ende 2026 soll der sechsspurige Ausbau eigentlich fertig sein. Liegt das Projekt noch im Zeitplan?

Sie sorgt seit Jahren für Staus und Frust bei Autofahrerinnen und Autofahrern: Vor knapp drei Jahren startete der Ausbau der A8 bei Pforzheim und damit eines der größten Bauprojekte im Südwesten. Unzählige Abriss- und Umbauarbeiten später ist die Autobahn kaum noch wiederzuerkennen, ein Ende der Arbeiten ist aber noch lange nicht in Sicht. Wie läuft es also auf der Riesenbaustelle?

Baustelle A8 bei Pforzheim: Kaum Verzögerungen

Die gute Nachricht zu Beginn: Laut der Autobahn GmbH Südwest befinde man sich derzeit mehr oder weniger im Zeitplan. Der ursprüngliche Abschluss der Bauarbeiten war eigentlich für Dezember 2026 angesetzt. Doch es dauert wohl noch etwas länger.

Vorausgesetzt es gibt keine weiteren Verzögerungen, rechnet die Autobahn GmbH Südwest im Jahr 2027 mit der Fertigstellung des Großbauprojekts. Die Kosten halten sich nach Angaben eines Sprechers stabil. Die veranschlagten 340 Millionen Euro werde man nicht überschreiten.

Baustelle A8: Tiefergelegte Fahrbahn und neue Verkehrsführung

Aktuell laufen auf der A8 bei Pforzheim mehrere Bauschritte parallel. Der optisch eindrucksvollste dürfte der große Graben sein, der neben Teilen der rund 4,8 Kilometer langen Baustelle verläuft. Hier soll die Fahrbahn bis zu 13 Meter abgesenkt werden. Dadurch will man die großen Höhenunterschiede auf der Strecke begradigen, außerdem würde eine tiefer liegende Fahrbahn den Lärmschutz verbessern.

Um den Platz für die tiefer liegende Fahrbahn zu schaffen, werden derzeit laut Autobahn GmbH Südwest täglich rund 50 Lkw-Ladungen an Erdmasse abgetragen. Große Teile davon verwende man entlang der Baustelle für neue Lärmschutzwände. Insgesamt habe man bereits rund 1,2 Millionen Kubikmeter an Erdreich abgetragen.

Die Großbaustelle auf der A8 bei Pforzheim von oben. Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Die nächste spürbare Neuerung für Autofahrer wird eine erneute Veränderung der Verkehrsführung. Bis Ende April sollen zwei Brücken, die im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost jeweils über die Enz und die B10 führen, fertiggestellt und einsatzbereit sein. Der Verkehr soll dann schrittweise auf diese Brücken umgeleitet werden, damit die alten Bauwerke abgerissen oder saniert werden können.

A8 Baustelle mit vielen Teilprojekten

Insgesamt entstehen entlang der A8 bei Pforzheim sieben neue Brücken- und Kreuzungsbauwerke. Eines davon ist die Grünbrücke "Hagenschies", die bereits zur Hälfte fertiggestellt ist. Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn wird außerdem auch die komplette Anschlussstelle Pforzheim-Ost erneuert und die angrenzende B10 vierspurig ausgebaut.

Zusätzlich entstehen mehrere Regenklärbecken. Weil große Teile der Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten stattfinden, müssen zudem sogenannte Bentonitbahnen im Boden verbaut werden. Diese sollen verhindern, dass auslaufende Schadstoffe im Erdreich versickern.

Staus auf A8: Erstmal keine Verbesserung

Bis auf der Autobahn A8 bei Pforzheim wieder freie Fahrt herrscht, wird es noch Jahre dauern. Vor allem in den ersten beiden Jahren seit Baubeginn seien viele durchgeführten Arbeiten nur reine Vorbereitungsmaßnahmen gewesen, heißt es von der Autobahn GmbH Südwest.

So habe man unter anderem erst neue Fahrbahnen bauen müssen, auf die man den Verkehr umleiten kann. Erst dann sei Platz für die eigentlichen Arbeiten gewesen, so die Autobahn GmbH Südwest. Für die Autofahrer bleibt der Dauerstau auf der A8 bei Pforzheim also erst einmal an der Tagesordnung.