In Karlsruhe und Baden-Baden streikt am Dienstag der kommunale Nahverkehr. Pendlerinnen und Pendler müssen den ganzen Tag mit Fahrtausfällen rechnen.

Die Gewerkschaft ver.di hat am Dienstag zu einem Warnstreik im kommunalen Nahverkehr in Karlsruhe und Baden-Baden aufgerufen. Fahrgäste müssen den ganzen Tag mit Straßenbahn- und Busausfällen rechnen. Erst letzte Woche verlängerte ver.di einen Streik im ÖPNV in einer Werkstatt der Verkehrsbetriebe Karlsruhe.

Warnstreik am Dienstag: AVG-Stadtbahnen in Karlsruhe nicht betroffen

Vor allem Bus- und Straßenbahnlinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sind vom Streik betroffen. Nicht betroffen seien hingegen Stadtbahnlinien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der VBK und des Karlsruher Verkehrsverbundes. Wer auf den Nahverkehr angewiesen ist, findet auf der Seite des Karlsruher Verkehrsverbundes aktuelle Informationen zum angepassten Fahrplan am Dienstag. Einige Buslinien von Subunternehmen fahren im Stadtgebiet mit einem eingeschränkten Angebot.

Baden-Baden: Ausfälle bei Buslinien und Merkurbergbahn

In Baden-Baden sind neben dem Busverkehr auch die Merkurbergbahn sowie das Kundenzentrum am Augustaplatz vom Warnstreik betroffen. Wie gewohnt fahren jedoch die Buslinien 203, 215 und 201E. Ebenso die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262, 292 sowie das Anruflinientaxi.

Beim Warmstreik am Dienstag fallen in Karlsruhe und Baden-Baden Straßenbahnen und Busse aus SWR Patrick Neumann

Dossow: 49-Euro-Ticket treibt die Verkehrsbetriebe in den Ruin

Mit dem Streik fordert ver.di für die rund 1.600 Beschäftigten in Karlsruhe und Baden-Baden eine Aufwertung der Berufe im ÖPNV in Verbindung mit einer besseren Finanzierung des Nahverkehrs durch den Bund. "Jeder muss sich nur mal überlegen, was früher die Karten gekostet haben", erklärt Thosten Dossow, ver.di-Geschäftsführer Mittelbaden-Nordschwarzwald. Er mahnt: "Jetzt haben wir ein 49-Euro-Ticket - und das ist ein Problem. Und das treibt die Verkehrsbetriebe echt in den Ruin."

Ich denke, jedem ist klar, dass wir mit einem 49-Euro-Ticket keinen ÖPNV mehr gewährleisten können.

Karlsruher Gemeinderat muss sich positionieren

Dossow sieht vor allem den Karlsruher Gemeinderat in der Pflicht, Farbe zu bekennen und sich klar zu positionieren. "Der Gemeinderat will eine Verkehrswende. Der Gemeinderat will Klimaschutz. Und das alles geht halt nur, wenn wir ordentliche Berufe im ÖPNV-Bereich haben", erklärt er. Man sei am Dienstag mit einer Petition unterwegs, die einzelne Mitglieder des Gemeinderats unterzeichnen sollen. "Diese Petition sagt letztendlich: Der Bund muss mehr in den Bereich ÖPNV reinstecken."

Dritte Tarifrunde Anfang März in Stuttgart geplant

Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg hatte in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die Arbeitgeber lehnen laut ver.di beinahe die gesamten aufgestellten Forderungen der Beschäftigten ab. Demnach werde immer wieder mit der schlechten finanziellen Situation der Gesellschafter, also der Kommunen, argumentiert. Eine dritte Runde soll am 5. und 6. März in Stuttgart stattfinden.