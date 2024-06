per Mail teilen

Ein Schmuggler muss für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Er hatte 500 Kilo Drogen dabei. Er ging der Polizei bei einer Kontrolle auf der A5 ins Netz.

Es war die größte jemals aufgefundene Haschisch-Menge im Bereich der Baden-Badener Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte die Drogen zwischen anderer Fracht in seinem Lastwagen versteckt. Er versuchte, die Polizei mit gefälschten Frachtpapieren zu täuschen. Ein Drogenspürhund der Polizei bescherte der Schmuggelfahrt allerdings ein schnelles Ende.

Der Mann handelte aus einer Drucksituation heraus

Schmuggler war nach Ansicht des Gerichts Teil einer Drogen-Bande

Der Richter am Landgericht Baden-Baden sah es als erwiesen an, dass der aus Serbien stammende Angeklagte als Teil einer Bande agierte. Er habe, so die Urteilsbegründung, aus Geldnot gehandelt. Er hatte sich von dubiosen Menschen Geld geliehen, die ihn dann zwangen, Drogen zu schmuggeln. Das im Lkw gefundene Haschisch hatte einen Verkaufswert von etwa anderthalb Millionen Euro.

Zu Prozessbeginn in Baden-Baden legte Angeklagte Geständnis ab

Der Angeklagte, ein nicht vorbestrafter und alleinerziehender Familienvater, zeigte sich vor Gericht geständig und bereute seine Tat. Das Gericht blieb mit seinem Urteil deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf elf Jahre und drei Monate plädiert hatte. Sein Verteidiger hatte sich für eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten ausgesprochen.

Vergleichsweise niedrige Haftstrafe trotz Schmuggel von 500 Kilo Drogen

Der Angeklagte, der nicht vorbestraft ist, verzichtet auf eine Revision. Der Angeklagte hatte eine vergleichsweise niedrige Haftstrafe erhalten, weil beim Urteil das neue Betäubungsmittelgesetz zur Anwendung kam.