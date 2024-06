Wildnis erleben und Neues über die Natur lernen: Das geht im Nationalpark Schwarzwald. Dieses Wochenende findet am Ruhestein ein Fest zum zehnjährigen Jubiläum des Nationalparks statt.

Zehn Jahre nach Gründung des Nationalparks Schwarzwald gibt es dieses Wochenende ein Festprogramm am Nationalparkzentrum Ruhestein. Es finden viele geführte Touren statt. Das Programm startet am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Mitmachen ist kostenlos.

Zehn Jahre "Natur, Natur sein lassen"

Mit dem Slogan "Natur, Natur sein lassen" wirbt der Nationalpark seit seiner Gründung im Jahr 2014. Der Nationalpark Schwarzwald ist eine Erfolgsgeschichte. Teilweise kamen über eine Million Besucher pro Jahr.

Erst im Mai wurde eine neue Attraktion eröffnet: der Spechtpfad. Der neue Pfad ist 1,2 Kilometer lang und beginnt direkt neben dem Lotharpfad an der Schwarzwaldhochstraße.

Fest-Programm am Ruhestein

Am ganzen Wochenende ist der Eintritt in die Ausstellungen des Nationalparkzentrums kostenlos. Beginn des Programms ist am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr.

Die erste Familienführung startet am Samstag um 11.30 Uhr. Sie dauert 90 Minuten. Eine weitere Familienführung findet um 15.30 Uhr statt.

startet am Samstag um 11.30 Uhr. Sie dauert 90 Minuten. Eine weitere Familienführung findet um 15.30 Uhr statt. Führungen mit den Rangern des Nationalparks gibt es am Samstag um 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Ranger-Touren dauern zwischen 45 und 90 Minuten.

des Nationalparks gibt es am Samstag um 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Ranger-Touren dauern zwischen 45 und 90 Minuten. Eine Naturwissenschaftliche Führung zum Thema "Pilze" startet am Samstag um 13.30 Uhr. Für diese Tour ist eine Anmeldung vor Ort notwendig.

zum Thema "Pilze" startet am Samstag um 13.30 Uhr. Für diese Tour ist eine Anmeldung vor Ort notwendig. Für Architektur-Begeisterte gibt es am Samstag zwei Führungen. Um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr.

Start der Führungen ist jeweils direkt am Nationalparkzentrum.

Attraktion im Nationalparkzentrum: der Skywalk in die Baumwipfel picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Sonntag...

...startet um 10.30 Uhr mit einen ökumenischen Gottesdienst am Nationalparkzentrum Ruhestein. Familien- und Ranger-Touren finden zu den gleichen Zeiten statt, wie am Samstag. Die Naturwissenschaftliche Tour am Sonntag um 13.30 Uhr dreht sich um die Frage: "Was macht der Prozessschutz mit der Waldvegetation?" Auch hier wieder: Anmeldung erforderlich.

Barrierefreie Touren

Für Menschen mit Gehbehinderung und eingeschränkter Mobilität ist die Ranger-Tour am Sonntag um 12.30 Uhr barrierearm zugänglich.

Für Menschen mit und ohne Sehbehinderung bietet die Ranger-Tour am Sonntag um 14.30 Uhr einzigartige Erlebnisse. Auf dieser Tour sollen "die Sinne Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken" angesprochen werden.

In deutscher Gebärdensprache werden zusätzlich die Ranger-Tour am Samstag um 14.30 Uhr und die Familien-Tour am Sonntag um 11.30 Uhr angeboten.

Die Guides im Nationalpark wurden vergangenes Jahr speziell zum Thema Inklusion weitergebildet. Zusätzliche Informationen zur Barrierefreiheit sind direkt auf der Website des Nationalparks zu finden.

Anreise in den Nationalpark Schwarzwald mit ÖPNV

Das Nationalparkzentrum Ruhestein ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Ab Baden-Baden verkehrt die Linie X45 zum Nationalparkzentrum. Auch aus Freudenstadt, Achern und Baiersbronn fahren Regionalbusse zum Ruhestein

Buslinien verbinden die Ausflugsziele und Gemeinden im Nationalpark Schwarzwald SWR Markus Beschorner

Ministerpräsident zum offiziellen Festakt erwartet

Am Samstagvormittag werden Ministerpräsident Kretschmann und Umweltministerin Walker zum offiziellen Festakt auf dem Ruhestein erwartet. Der Festakt ist politisch nicht ganz ohne Brisanz. Denn die CDU als Koalitionspartner der Grünen in der Landesregierung hatte sich erst kürzlich auf seinem Parteitag gegen die geplante Nationalparkerweiterung ausgesprochen, obwohl sie im ursprünglichen Koalitionsvertrag festgehalten wurde.