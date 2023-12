per Mail teilen

Louisa Guy arbeitet als Reporterin bei SWR Aktuell im Regionalstudio Karlsruhe.

Louisa Guy ist Journalistin bei SWR Aktuell. Nach ihrem journalistischen Volontariat 2015-2017 beim SWR arbeitete sie für die SWR-Redaktion Ausland und Europa in Stuttgart. Dem folgte ein sechsjähriger Auslandsaufenthalt in Frankreich, wo sie unter anderem als freie Journalistin für ARTE und das ZDF arbeitete. Auch SWR Aktuell Radio in Baden-Baden als Redakteurin und Moderatorin war eine Station auf ihrem Weg bevor es dann nach Karlsruhe ins Regionalstudio ging.

Heimat

Überall, wo es gutes Essen gibt.

Ihr Antrieb

Meine Neugierde und die Lust auf Neues.

Journalistisch prägend für mich war

Mein journalistisches Volontariat beim SWR. 18 intensive, anstrengende und lehrreiche Monate.

Als Reporterin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Einer 18-jährige Ballettänzerin an einer Ballettschule in Stuttgart. Sie wollte ihren Traum erfüllen, es ins Stuttgarter Ballett zu schaffen und arbeitete dermaßen hart daran. Ihre Ausdauer und ihre Reife haben mich sehr beeindruckt.