Kabeldiebstahl sorgt für Zugausfälle zwischen Karlsruhe und Wörth

Aktuell ist der Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Wörth stark eingeschränkt. Grund dafür ist ein besonders schwerer Fall von Kabeldiebstahl.

Zwischen Karlsruhe und Wörth kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Auch die Stadtbahnen der AVG sind betroffen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Besonders schwerer Fall von Kabeldiebstahl

Grund für die Störung ist ein besonders schwerer Fall von Kabeldiebstahl. Gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen öffneten laut Bundespolizei bislang unbekannte Täter einen Kabelschacht in Karlsruhe-Knielingen. Sie durchtrennten das darin befindliche Glasfaserkabel und stahlen ein 150 Meter langes Kupferkabel. Dadurch kommt es derzeit zu massiven Zugausfällen in Richtung Pfalz.

Beschädigte Weiche sorgt für zusätzliche Behinderungen

Zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Bahnhof Wörth fahren Ersatzbusse. Der Regional- und S-Bahnverkehr zwischen Neustadt und Karlsruhe ist massiv eingeschränkt. Eine beschädigte Weiche in Kandel führt außerdem dazu, dass zwischen Winden (Rhein) und Karlsruhe Hauptbahnhof der Zugverkehr nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Nach Angaben der Bahn wird die Störung zwischen Karlsruhe und Wörth Richtung Pfalz noch bis voraussichtlich Freitagnachmittag anhalten.